Giro di boa per Suoni Controvento che continua il viaggio tra musica e scenari inconsueti

Coez e Angelina Mango a chiudere i concerti ai piedi della maestosa Rocca Maggiore di Assisi, ma anche uno spettacolo tra musica e parole con Giovanni Guidi e Stefano Fresi a Costa di Trex, Zara Colombo a San Venanzo, Fabrizio Moro lungo il pianoro di Valsorda, Kara Gunes nella grotta di Sant’Agnese a Costacciaro, L’Orchestraccia a Sigillo e gli Avion Travel nell’area archeologica di Carsulae: full immersion di appuntamenti in questa prima settimana di agosto per il festival di arti performative Suoni Controvento.

Martedì 4 agosto alle 21 si inizia con Coez che arriva alla Rocca Maggiore di Assisi con una tappa del suo tour estivo “Coez Live 2026 – From the rooftop”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

“From the Rooftop” nasce nel 2015, un progetto per far rivivere in modo più intimo brani dell’artista e cover legate al suo percorso personale e professionale. Diventa poi un album a cui farà seguito un secondo capitolo nel 2022. Ora il progetto arriva alla sua terza “stagione”, assumendo una nuova veste e approdando live in location dall’atmosfera unica come i teatri di pietra che diventano specchio delle canzoni, costruite in modo essenziale e diretto, un’unione in grado di creare una dimensione familiare e profonda con il pubblico.

Coez è reduce dal successo di “1998”, album che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Un progetto musicale che ha segnato un ritorno alle origini e allo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia. Tra gli altri, contiene i singoli “Mal di te”, “Ti manca l’aria”, “Qualcosa di grande” e “Mr. Nobody”.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi ( sold out ).

Mercoledì 5 agosto, sempre alle 21 alla Rocca Maggiore di Assisi, arriva Angelina Mango con una tappa di “Nina canta nei teatri d’estate. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi. Evento a pagamento.

Con “Nina canta nei teatri d’estate”, Angelina Mango porterà ancora una volta il pubblico a rivivere i suoi brani in un’atmosfera intima di condivisione, proseguendo il percorso iniziato negli scorsi mesi, uno show che ha rappresentato la naturale estensione dell’album “caramé”: un viaggio “intimo e suonato” insieme, senza filtri, che immerge gli spettatori nel percorso creativo da cui sono nate le sue canzoni, quasi fossero idealmente seduti accanto a lei in studio o a casa. La Mango ha anche pubblicato a sorpresa di recente quattro tracce riarrangiate, “melodrama – caramé live version”, “la noia – caramé live version”, “che t’o’ dico a fa’ – caramé live version” e “smile – caramé live version”, registrate durante le prove generali del tour “Nina canta nei teatri”, che si aggiungono all’album “caramé”.

Le quattro tracce rappresentano una parte fondamentale nel percorso di Angelina Mango e riprendono vita in una nuova veste, in cui ogni suono nasce dalle mani dell’artista: Angelina ha infatti riarrangiato personalmente i brani, adattandoli alla dimensione teatrale dello show e portandole a sposarsi perfettamente con le sonorità del suo ultimo album “caramé”. Il titolo compone anche le prime parole del disco: l’incipit di una lettera intima che si trasforma in presentazione, che apre questo viaggio di sincerità e costruzione. E il “me” del titolo è anche Angelina che ha scritto e prodotto tutti i brani dell’album, affiancata più volte dal fratello Filippo. Con lei, alla produzione anche Giovanni Pallotti. Nel disco, anche amici stretti e altri artisti, come Madame, Calcutta, Dardust, Mr. Monkey e Henna, che hanno compreso esattamente il senso di questo lavoro.

Giovedì 6 agosto alle 21.30 a Costa di Trex Giovanni Guidi (pianoforte) e Stefano Fresi (voce) danno vita a “La musica del silenzio” (liberamente ispirato a un’antologia di sport libre), un incontro tra parola e suono, tra gesto e attesa, tra ciò che accade e ciò che resta sospeso.

I due artisti costruiscono un percorso scenico essenziale, in cui la voce e il pianoforte si cercano, si interrompono, si ascoltano. Al centro, un’antologia ideale di storie “libere”: frammenti di sport, di sfida, di caduta e di risalita, raccontati non come cronaca, ma come esperienza umana. Lo sport qui non è disciplina o risultato, ma linguaggio. È ritmo, respiro, tensione. È il momento prima del gesto e quello subito dopo. È il silenzio che precede ogni azione e quello che ne conserva il senso. La voce attraversa testi, immagini e memorie con una naturalezza teatrale che si apre all’imprevisto. Il pianoforte accompagna, contraddice, sostiene o si sottrae, creando spazi in cui il racconto può espandersi o fermarsi.

Non c’è narrazione lineare, ma una successione di quadri: corse, attese, errori, vittorie intime. Ogni episodio diventa occasione per interrogare il rapporto tra corpo e mente, tra controllo e abbandono, tra presenza e assenza.

“La musica del silenzio” è uno spettacolo che si muove sul confine: tra concerto e teatro, tra improvvisazione e scrittura, tra energia e sottrazione. Un dialogo vivo, in cui anche il silenzio è materia attiva, parte integrante del racconto. Perché, a volte, è proprio lì – nel silenzio – che accade tutto.

Ingresso libero.

Venerdì 7 agosto alle 21 a Rotecastello di San Venanzo spazio a Zara Colombo, progetto di Zara C. Massaro e Luca Massaro: un incontro tra voce e parola, tra arti visive e musica, tra Patagonia e Italia. Un movimento continuo tra luoghi, linguaggi e identità. Di recente pubblicazione il primo album del duo, “Madre lingua”, che segue l’uscita dei brani ” Tango”, “La notte” e “Le stelle”. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di San Venanzo. Ingresso libero.

Sabato 8 agosto alle 17.30 lungo il pianoro di Valsorda a prendere il via sarà il concerto di Fabrizio Moro “Non ho paura di niente”, live intenso e autentico, tra canzoni che hanno segnato la sua carriera e quelle del nuovo album (da cui prende il nome il tour), il decimo in studio della carriera del cantautore romano, con 9 nuovi brani caratterizzati da testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino. Evento a pagamento.

Per l’occasione prenderanno il via anche altri due appuntamenti: “Tutta un’altra musica”, lab a cura di Ya Basta! Perugia all1 16 (info e prenotazioni 320 8641344) e il trekking “Alla scoperta notturna Valsorda” alle 21, escursione ad anello sotto le stelle a Monte Maggio con Tra Montana Guide dell’Appennino insieme a Maja Trek & Adventures (info e prenotazioni 335 1251250).

Domenica 9 agosto sarà la volta di tre concerti.

Alle 11 nella grotta di Sant’Agnese “Meravigliosa Anatolia” con Kara Guines, ensemble di musicisti professionisti di varie origini, turche, greche, curde, armene, persiane e arabo-libanesi e siriane. Evento a pagamento.

Alle 21 al parco Villa Anita di Sigillo si va sulle note dell’Orchestraccia, gruppo itinerante folk-rock romano. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Sigillo. Ingresso libero.

Nata dall’idea e dalla voglia di attori e cantanti di unire le loro esperienze reciproche e confrontarle cercando una formula innovativa di spettacolo nel panorama italiano, l’Orchestraccia rappresenta sulla scena un unicum in grado di dare vita a una forma che comprende musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Usando delle misture di suono estremamente moderne, dal dub, al punk-rock al patchanka, l’Orchestraccia fa cantare, ballare, ridere, riflettere, commuovere: lo spunto è prendere dal folk degli autori romani tra Ottocento e Novecento tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana e che sono nell’immaginario tradizionale collettivo.

Alle 17 anche l’escursione “Sulle tracce di Matteo da Gualdo” con Tra Montana Guide dell’Appennino insieme a Maja Trek & Adventures (info e prenotazioni 335 1251250).

Infine, sempre alle 21 la Piccola Orchestra Avion Travel sarà protagonista al Teatro Romano di Carsulae con un concerto a ingresso libero realizzato in collaborazione con il Comune di Terni.

L’iniziativa rientra nel quadro del Pnrr Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” – Linea A, CUP F47B22000040004, e concorre agli obiettivi del CLP n. 45 “Comunicazione Digital Marketing”, volto a rafforzare la conoscenza del progetto, valorizzare il borgo di Cesi e promuovere il sistema territoriale integrato collegato alla città di Terni.

La scelta del Teatro Romano di Carsulae si inserisce nella narrazione di Cesi quale porta dell’Umbria e delle meraviglie: un borgo-territorio che mette in relazione storia, archeologia, paesaggio, cultura, cammini, outdoor e nuove opportunità di fruizione. Carsulae rappresenta uno dei principali attrattori storico-archeologici del territorio e contribuisce a rafforzare il racconto unitario degli interventi e dei risultati generati dal progetto Pnrr.

Il concerto degli Avion Travel diventa quindi occasione di comunicazione pubblica, promozione culturale e valorizzazione turistica del territorio. Attraverso l’amplificazione garantita da Suoni Controvento e dai canali istituzionali e digitali del progetto, l’appuntamento contribuirà a far conoscere Cesi, Carsulae e il sistema di percorsi, luoghi, servizi e attrattori collegati alla strategia “Open Doors for Outdoor”.

La Piccola Orchestra Avion Travel, conosciuta come Avion Travel, porterà nel magnifico scenario di Carsulae un percorso musicale che attraversa rock, pop, new wave, cinema, teatro e tradizione musicale italiana. La formazione sarà composta da Peppe Servillo alla voce, Peppe D’Argenzio al sax, Flavio D’Ancona alle tastiere, Duilio Galioto al piano e tastiere, Ferruccio Spinetti al contrabbasso e Mimi Ciaramella alla batteria.

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Suoni Controvento è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family ed è inserito nel circuito Keep On Live.

Suoni Controvento 2026 si realizza con il sostegno e il patrocinio di Mic – Ministero della cultura, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Camera di Commercio dell’Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Comune di Acquasparta, Comune di Assisi, Comune di Bastia Umbra, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Corciano, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Magione, Comune di Marsciano, Comune di Montefalco, Comune di Montone, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Perugia, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sellano, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Stroncone, Comune di Terni, Comune di Trevi, Rai Umbria. Media partnership: Tgr Umbria.

Main sponsor: Hera comm. Sponsor: Mastri Birrai Umbria, WiseTown, Diva International, Intesa San Paolo.

Con la collaborazione di: Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Sacro Convento di Assisi, Umbria International Airport, Cams – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, ProAgri, Cantina Arnaldo Caprai, Agosto Corcianese, Ente Calendimaggio di Assisi, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Pro Loco di Costa di Trex, Proloco Sant’Arcangelo, Proloco Terzo San Severo, Unitre Monte Cucco, Jazz Around, associazione Roompicapo, Ya Basta! Perugia, TraMontana guide dell’Appennino, Maja Trek, L’Olivo e la Ginestra, Valsorda Tour, Fiab Pedala Perugia, Unitalsi.

Partner tecnici: Ares Safety, Regusto, Bahia City Store, Fattoria Creativa, Cantine Brugnoni. La Rosetta Hotel Perugia.

Informazioni e prevendite sul sito ufficiale Suoni Controvento

www.suonicontrovento.com