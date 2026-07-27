Grande attesa per il “Festival del cinema italiano” che si svolgerà dal 28 al 31 luglio tra Tuoro sul Trasimeno, Castiglione del Lago e Isola Maggiore, con oltre 150 ospiti attesi tra attori, registi, produttori, autori, musicisti, influencer, giornalisti e protagonisti del mondo dello spettacolo. Nato dalla visione e dall’impegno dell’Ing. Francesco Storniolo, imprenditore e proprietario del Castello di Isola Maggiore con la direzione generale curata da Franco Arcoraci, la direzione artistica da Mirko Alivernini e la direzione di produzione di Giusy Venuti, il Festival ha come presidente di giuria Pierfrancesco Pingitore.

La giornata del 28 sarà dedicata alla musica a Tuoro Sul Lago con lo spettacolo “Note nel Tempo – Viaggio musicale tra gli anni ’70, ’80 e ’90”, condotto da Paky Arcella e con la partecipazione di Davide De Marinis, Tiziana Rivale, Claudio Daiano, Ronnie Jones, Cecilia Gayle, Antonello Carozza, Rodolfo Maria Gordini e Luca Virago.

Il primo appuntamento della giornata si terrà al Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago (Piazzetta San Domenico) dove verranno proiettati i cortometraggi in concorso. Saranno presentati e discussi “Ciò che rimane di Elena – Fragmented Souls”, diretto da Danila Trapani, “12 Passi” di Fabrizio Denaro e “La buona condotta” di Francesco Gheghi.

A seguire sarà la volta del documentario in concorso “Macbeth – Cuore Nero”, diretto da Paola Beatrice Ortolani, anch’esso accompagnato da un momento di presentazione e confronto con il pubblico.

In Sala 2, Erika Barbato guiderà l’incontro “Oltre l’Immagine – Moda, identità e comunicazione nel tempo dei social”. A seguire, si terrà inoltre la masterclass “Nuove tecnologie per il Cinema”, con la proiezione di “Io sono il Cinema”, a cura di Mirko Alivernini.

A Palazzo Corgna (Piazza Gramsci, Castiglione del Lago), nella Sala del Teatro, si svolgerà “L’incontro con la Stampa”, con la partecipazione di Pamela Tomassini, Tony Morgan, Ronnie Jones e numerosi altri ospiti. L’appuntamento sarà dedicato al racconto della giornata, alla presentazione degli eventi successivi e al conferimento di riconoscimenti speciali agli ospiti del Festival. Seguirà l’incontro con il Dott. Ugo Di Tullio, “Dall’idea al Film”, dedicato a normative, finanziamenti e strategie per la realizzazione di un’opera audiovisiva.

Al Giardino Bar La Maggiore sull’Isola Maggiore si terranno due presentazioni editoriali: “Il Bosco dell’Alce” di Oscar Bigarini, moderata da Gaia Zucchi, e “Testarda come una Sarda” di Anna Maria Rengo, moderata da Bruno Mohorovich, con letture poetiche di Enrico Tribbioli e dello stesso Bruno Mohorovich.

Alle 13.00, presso L’Approdo dell’Isola Maggiore, appuntamento con il Benvenuto al Festival, un percorso gastronomico accompagnato da welcome drink, cultura, musica e sapori.

Nel pomeriggio alle ore 15.30, il Nuovo Cinema Caporali ospiterà la presentazione, proiezione e discussione del documentario in concorso “Cercando Itaca”, diretto da Sergio Basso, con la moderazione di Paky Arcella (Sala 1). Seguirà il film in concorso “Elena del Ghetto” di Stefano Casertano, alla presenza dell’attore Marcello Maietta.

In Sala 2 si terrà l’incontro “Il Cinema Dietro il Cinema – Le professioni invisibili che rendono possibile la magia del grande schermo”, organizzato dall’Associazione Mestieri del Cinema Umbri, con gli interventi del Presidente Federico Menichelli, Matilde Pennacchi (Presidente della società di produzione Studio Lumière), Cristina Bravini, Walter Balducci, Alfiero Toppetti, Daniele Marinelli e altri professionisti del settore. A seguire sarà presentato il documentario in concorso “Rotta 230° – Ritorno alla Terra dei Padri”, diretto da Igor Biddau, moderato da Paky Arcella.

A Palazzo Corgna si svolgerà inoltre l’incontro con Lorenzo Procacci Leone, “Anatomia di uno spettatore”.

Alla Terrazza del Rondò di Tuoro sul Lago spazio alla letteratura con la presentazione di “Passaggi” di Anthony Caruana, moderata da Jean Luc Bertoni, con letture poetiche di Mauro Francia. A seguire sarà presentato “A cena con l’Esorcista” di Don Francesco Quintavalle, ancora con la moderazione di Jean Luc Bertoni e letture poetiche di Cinzia Tarquinio.

Alle 20.00 torna Il Salotto del Festival, con un percorso gastronomico accompagnato da drink, musica e sapori.

La serata proseguirà al Nuovo Cinema Caporali con la presentazione, proiezione e discussione del film in concorso “Avemmaria”, diretto da Fortunato Cerlino, con la moderazione di Pino Ammendola (Sala 1).

Per quattro giorni il Festival ospiterà nell’Isola Maggiore un grande Villaggio Western (WESTERN EXPERIENCE – Il Villaggio del Far West) animato da attori, stunt performer e figuranti in costume che daranno vita a scene, duelli, spettacoli e momenti di intrattenimento ispirati ai grandi classici del cinema. Un’esperienza immersiva aperta al pubblico, con la possibilità di entrare nel villaggio, interagire con i personaggi e vivere il fascino del Far West in prima persona.