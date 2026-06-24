Green MusicFestival, tra classica e flamenco scocca l’ora dei “Duo”

Un inizio d’estate nei borghi e nei teatri naturali dell’Umbria tra le dolci melodie che solo la musica classica sa esprimere e ritmi più incalzanti come quelli del flamenco. Si avvicina la fine del mese di giugno e per questi giorni le scelte del Festival Internazionale Green Music ricadono sulla qualità e sulle atmosfere di ben quattro “Duo” che animeranno il poker di concerti (tutti ad ingresso gratuito) previsti per giovedì 25 e venerdi 26. Mastrini Group e l’associazione “I Mastri Musici”, che organizzano anche questa decima edizione della kermesse, proporranno al pubblico che è già rimasto incantato nei concerti precedenti – soprattutto quelli a lume di candela sotto tanti cieli stellati – appuntamenti di assoluto rilievo. Si cominciadomani (giovedì, n.d.r.) da Castiglione del Lago dove nel prestigioso scenario di Palazzo della Corgna (ore 21) si esibirà il “Duo Pitros”, composto da Luigi Santo alla trombae Daniela Gentile al pianoforte che attraverso il progetto “Immagini”, nato con l’idea di raccontare paesaggi sonori grazie al connubio tra i due strumenti, catapulteranno il pubblico nell’atmosfera giusta per un emozionante viaggio nel tempo, intrecciando atmosfere classiche e suggestioni moderne.Il concerto è inserito nell’affascinante sezione “Candlemusic”.

Venerdì 26, invece, doppio appuntamento pomerdiano sull’asse Passignano sul Trasimeno-Montegabbione. Nel Rocca Medievale che si affaccia sul lago, alle ore 18.15, va in scena “Pasiòn Andaluza” con il pianoforte di José Manuel Cuenca e la ballerina Rosa González che condurranno gli spettatori nell’intrigante mondo del flamenco. Cuenca, pianista laureato al Conservatorio di Córdoba, è un talento di fama mondiale e pluripremiato: nella sua carriera è stato protagonista nei più grandi teatri del mondo. Con lui collabora Rosa González, cresciuta con gli insegnamenti di grandi maestri del flamenco e talento affermato che annovera partecipazioni in prestigiosi festival spagnoli. Insieme, fondono danza e musica portando sui palchi l’essenza dell’arte spagnola.

Un omaggio agli strumenti a corda, invece, è quello previsto a Montegabbione, nello scenario dell’area concerti di via Achille Lemmi (anche in questo caso inizio alle ore 18.15) con l’esibizione del “Duo Maddonni”. Ad esibirsi Flavio Maddonni al violino e suo fratello Antonino alla chitarrain “Concerto alla Scala”, in cui la carriera internazionale del primo e laricerca artistica del secondo aprono scenari che spazianodal repertorio classico allo sperimentalismo multimediale fino all’improvvisazione per una proposta decisamente intrigantee tutta da scoprire.

La due-giorni di questa settimana del Festival, che giova ricordare raggiunge la sostenibilità totale grazie alla collaborazione con il partner tecnologico Bluetti, che attraverso sistemi energetici di ultima generazione completamente basati sull’energia proveniente da pannelli solari permette di ridurre drasticamente l’impatto ambientale senza rinunciare alla qualità artistica e tecnica degli spettacoli, si concluderà in serata a Marsciano in piazza San Giovanni (ore 21.15). Qui andrà in scena il “Duo Araba Fenice” che propone il progetto “Viva l’Italia”.Pierluigi Camiciaal pianofortee Francesco Girardial flauto offrono al pubblico presente un affascinante repertorio interamente dedicato al Bel Paese attingendo ai compositori più amati e ad autori di pregio tutti da scoprire. Il pianista è interprete di livello internazionale che annovera collaborazioni con artisti di tutto il mondo mentre il talentuoso flautista è riconosciuto per la raffinatezza delle sue interpretazioni: nasce così una collaborazione che mette in risalto tecnica, sensibilità musicale e profonda sintonia. Aspetti che non potranno non attrarre gli spettatori che il Green Music Festival è capace di coinvolgere attraverso concerti davvero speciali e difficilmente ripetibili altrove grazie alla magia che gli incantevoli scenari umbri sanno regalare.