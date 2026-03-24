In nome della madre di Erri De Luca chiude la Stagione 25/26 di Bevagna

La Stagione 25/26 del Teatro Torti di Bevagna, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria insieme al Comune di Bevagna, si chiude venerdì 27 marzo alle 20.45 con lo spettacolo In nome della madre di Erri De Luca, con Galatea Ranzi per la regia Gianluca Barbadori. Una coproduzione “Ponte tra Culture” soc.coop e Teatro Biondo Stabile di Palermo con il Patrocinio della Regione Marche, in collaborazione con AMAT.

Erri De Luca presenta il suo libro In nome della madre con queste parole: “In nome del Padre si inaugura il segno della croce. In nome della Madre si inaugura la vita. Miriàm/Maria travolge ogni costume e legge. Esaurirà il suo compito partorendo da sola in una stalla. Ha sempre taciuto; qui narra la sua gravidanza avventurosa, la fede del suo uomo, il viaggio e la perfetta schiusa del suo grembo. La storia resta misteriosa e sacra, ma con le corde vocali di una madre incudine, fabbrica di scintille.”

Anche se laico, facendo ricorso solo al linguaggio semplice e terso della poesia, Erri De Luca racconta la storia di Miriàm/Maria. Il Talmud, gli storici romani e oltre un decennio di studi biblici gli forniscono dati preziosi per ambientare la sua narrazione. Ma non è un’urgenza storiografica quella che muove De Luca, piuttosto il desiderio di raccontare qualcosa che non c’è: la versione di Miriàm/Maria, dall’Annunciazione alla nascita di suo figlio. Il testo è un inno all’amore universale e all’amore materno. Commuove e fa riflettere credenti e laici.

“Riteniamo che il connubio tra lo spazio, l’interprete e la scrittura di De Luca, possano permettere agli spettatori di vivere un momento molto speciale di intimo, umano, raccoglimento e incontro. – spiega il regista nelle sue note – Un momento di Grazia. Una dimensione che definirei necessaria, in particolare se rapportata al tempo in cui stiamo vivendo, nel quale l’ascolto, la compassione, la generosità, l’amore sono così difficili da condividere. Soprattutto con e tra persone sconosciute.”

Info e biglietti

È possibile prenotare telefonicamente al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20.

Proloco Bevagna Piazza Filippo Silvestri, 1 T 0742 361667 / 379 2980055 info@prolocobevagna.it tutti i giorni escluso il martedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Acquisto online sul sito www.teatrostabile.umbria.it