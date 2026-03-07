Inaugurata l’edizione 2026 di Vite di donna, grande partecipazione ed emozioni a Corciano

Ha preso il via sabato 7 marzo a Corciano la terza edizione di “Vite di donna: luci e ombre dell’universo femminile”, rassegna di eventi volti a sensibilizzare, conoscere, sostenere e raccontare l’universo femminile da diversi punti di vista con un calendario di eventi che si muove tra arte, teatro, letteratura e momenti di riflessione. Grande soddisfazione da parte del sindaco Lorenzo Pierotti, accompagnato stamani da parte della Giunta comunale, per la grande partecipazione degli studenti dell’istituto comprensivo Bonfigli, che con i loro lavori e le loro considerazioni hanno provocato emozioni ai presenti, e di numerosi cittadini.

Ad aprire la prima giornata sono stati eventi dislocati tra San Mariano e Mantignana che hanno coinvolto gli studenti dei diversi plessi dell’Istituto Bonfigli. A seguire, il taglio del nastro delle due mostre “Donne da raccontare” a cura di Cinzia Verni alla chiesa-museo di San Francesco e “Eden -Donna-Gioia-Bellezza-Pace” a cura dell’associazione Arcaes – Arte in… Bottega nelle sale Antico Mulino e Belvedere.

LE MOSTRE

Nella chiesa-museo di San Francesco “Donne da raccontare” a cura dell’artista-designer Cinzia Verni: un’esposizione che mette in luce le storie e i mestieri femminili attraverso l’arte, la fotografia e la materia. Dodici donne legate al territorio di Corciano – provenienti dal mondo della cultura, della scienza/medicina, dell’imprenditoria, dell’alta cucina, della politica, dell’arte in tutte le sue forme – sono le protagoniste di un racconto corale, un mosaico di esperienze e sensibilità che descrive la forza, la creatività e la presenza femminile nella società contemporanea. La fotografia è il mezzo narrativo principale: uno strumento di ascolto e sguardo che cattura l’essenza di ciascuna protagonista. Accanto alle immagini, i “vestiti e le installazioni scultura” in carta realizzati dalla Verni diventano metafora visiva e omaggio: ogni abito e ogni installazione rappresentano una donna, un racconto, un modo di abitare il mondo. Fragili e resistenti al tempo stesso, le sculture sono simbolo della forza e della delicatezza che convivono nell’universo femminile.

Nelle sale dell’Antico Mulino e del Belvedere, l’associazione Arcaes – Arte in… Bottega propone la collettiva di pittura e scultura “Eden – Donna-Gioia-Bellezza-Pace”: la gioia di vivere un luogo puro e accogliente, la bellezza della natura incontaminata e la pace che viene dalla conoscenza e dalla capacità di essere artefici del proprio futuro.

Orari di apertura – Chiesa museo di San Francesco (fino al 6 aprile) sabato e domenica del mese di marzo 10– 13/15–18, sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile 10-13/15–19, tutti i giorni su richiesta (allo 075.5185255) 10–13/15–18. Sale Antico Mulino e Belvedere (fino al 22 marzo) venerdì, sabato e domenica 15–19

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Domenica 8 marzo

-alle 18 al Teatro della Filarmonica “Mamma Blues. Storie di donne coraggiose” spettacolo teatrale di La Linea Gialla Teatro, di e con Eleonora Cecconi e Federica Pieravanti. Accompagnamento musicale di Edoardo Commodi e Riccardo Migliarini. Un reading musicale tra cantanti famose che hanno segnato la storia del blues e donne che hanno fatto del blues la loro colonna sonora. Ingresso libero previa prenotazione (075 5188255)

Sabato 14 marzo

-alle 16.30 alla Biblioteca comunale Gianni Rodari “La violenza non è un destino: uomini della violenza, uomini contro la violenza”, incontro con lo psicologo Federico Di Salvi e la giornalista Giulia Bianconi (Tgr Umbria), coordina la psicologa Rossella Cecati. Evento a cura di Humus Sapiens

Domenica 15 marzo

-alle 17 nella chiesa museo di San Francesco presentazione del libro “Donne in Umbria. 100 interviste al femminile” di Anna Lia Sabelli Fioretti (Morlacchi Editore). Una testimonianza potente su ciò che significa essere donna oggi, tra identità, lavoro, passione e comunità. Interverranno l’autrice e alcune delle figure femminili intervistate. Coordina Francesco Mangano (assessore comunale alla Cultura)

Sabato 21 marzo

-alle 17 nella chiesa museo di San Francesco presentazione del libro “Seduzione ribelle. Viaggio nella moda degli anni Venti” di Ambra Cenci (Fabrizio Fabbri Editore). L’emancipazione femminile dopo la Prima guerra mondiale. A dialogare con l’autrice sarà Andrea Baffoni.

Sabato 28 marzo

-alle 18 al Teatro della Filarmonica “E il modo ancor mi offende”, spettacolo teatrale del gruppo informale autonomo Terzo Tempo Teatro, a cura della Compagnia amatoriale del Lions Club International. Sei donne di diversa estrazione sociale, seppur private della vita, vogliono raccontare a tutti le loro storie, come Francesca da Rimini nel celebre verso dantesco che dà titolo allo spettacolo. Ingresso libero previa prenotazione (075 5188255)