Interactivo torna in Umbria, l’esperienza immersiva che fonde spettacolo, tecnologia e visual art

Dopo il grande successo della precedente edizione di Foligno che ha fatto registrare il tutto esaurito e acceso i riflettori sugli eventi immersivi in Umbria, INTERACTIVO approda per la prima volta a Perugia con un appuntamento destinato a lasciare il segno.

La nuova edizione andrà in scena sabato 7 febbraio 2026 nello straordinario Auditorium San Francesco al Prato, ex chiesa gotica trecentesca nel cuore del centro storico, uno degli spazi più suggestivi e iconici della regione.

INTERACTIVO è molto più di un evento: è un format brevettato che trasforma location storiche in scenografie digitali a 360°, fondendo 3D projection mapping, ologrammi, visual art e performance dal vivo in un unico flusso narrativo. Le pareti, le volte e l’architettura dell’Auditorium diventano superfici vive, attraversate da immagini in movimento, giochi di luce, animazioni tridimensionali e scenari digitali che avvolgono completamente il pubblico.

Come già accaduto nella precedente edizione, che ha portato in Umbria il linguaggio degli show immersivi di ultima generazione, anche Perugia si prepara a vivere una notte di spettacolo totale: acrobazie aeree, danza, performance circensi, cabaret visivo si intrecceranno in tempo reale con il videomapping, creando un ambiente in continua trasformazione.

Il pubblico non sarà semplice spettatore, ma parte integrante della scenografia, immerso in un’esperienza sensoriale in cui immagini, suoni e corpi in movimento dialogano con l’architettura del luogo, proprio come accaduto nelle precedenti serate sold-out firmate da Rossano Lucidi, che hanno fatto parlare di sé per l’impatto emozionale e spettacolare.

Dinner Experience e show multimediale

L’evento prevede una raffinata Dinner Experience immersiva, riservata a 250 ospiti selezionati, costruita come l’unico visual dinner show: mentre il pubblico cena, lo spazio viene attraversato da proiezioni 3D, performance artistiche e ambientazioni digitali che amplificano ogni portata in un racconto visivo ed emozionale. Il Dinner Show partirà dalle 19 con un aperitivo e avrà come music selector DJ set FAUST-T.

La proposta culinaria curata da GUS Bottega Alimentare sarà di alto livello, basata su ingredienti selezionati e piccoli produttori di qualità, in continuità con la filosofia già sperimentata con successo nelle edizioni precedenti, dove gastronomia, territorio e spettacolo si sono fusi in un’unica esperienza.

I vini saranno quelli della Cantina Antionori.

Alla cena seguirà un party per suggellare la serata che avrà come protagonista in consolle una vera e propria star internazionale François Kevorkian.

Un format che crea connessione reale

INTERACTIVO è prodotta dalla Global Investment e la Pem Luxury Events di Milano e ha come Chief executive Rossano Lucidi (proprietario del marchio e del brevetto del format). Un evento che nasce per rispondere a una nuova esigenza del pubblico: tornare a vivere emozioni autentiche in un mondo sempre più dominato dalla fruizione digitale. Come sottolinea l’ideatore Rossano Lucidi: “Abbiamo location che il mondo ci invidia. Quando le unisci a tecnologia, performance e narrazione, crei qualcosa che resta nel cuore delle persone. L’esperienza immersiva rompe l’isolamento, riporta la socialità e crea un legame reale tra le persone e i brand”.

Non a caso gli studi di settore confermano che il 98% dei partecipanti a eventi immersivi si sente più connesso al brand e che il 74% è più propenso all’acquisto dopo aver vissuto un’esperienza di questo tipo.

Una nuova era per gli eventi branded

Ideato e prodotto da Rossano Lucidi, promotore di fama internazionale con oltre trent’anni di esperienza tra Ibiza, moda, club culture e grandi eventi, INTERACTIVO rappresenta oggi una delle forme più evolute di brand experience in Europa: un format capace di coniugare spettacolo dal vivo, tecnologia, narrazione visiva e strategia di comunicazione.

Con l’approdo a Perugia, l’Umbria si conferma territorio ideale per ospitare e valorizzare eventi ad alto contenuto artistico, tecnologico ed emozionale, in grado di trasformare luoghi storici in palcoscenici del futuro. Il 7 febbraio 2026, l’Auditorium San Francesco al Prato non sarà solo una location, ma un organismo vivo di luce, suono e movimento. Un’esperienza che non si guarda: si attraversa.

L’evento sarà realizzato anche grazie al contributo di: Fondazione Eni Enrico Mattei (Centro di ricerca internazionale no-profit e think tank che produce studi interdisciplinari su sviluppo sostenibile, energia, ambiente e governance globale), BYD (Concessionaria Rossi) (Leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (elettrici e ibridi plug-in) e batterie), Lorena Antoniazzi (Brand di moda italiano, nato in Umbria e apprezzato nel mondo, specializzato in maglieria d’alta gamma), Eco Energia (Azienda orgogliosamente giovane, dinamica e flessibile che opera nel mercato libero della fornitura di energia elettrica e del gas), Red Bull, Gioielli Casciola.

Per acquistare i biglietti: vendita online su www.ticketnation.it; contatto info 392 4045244.