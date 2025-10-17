La commedia Strappo alla regola con Maria Amelia Monti apre le Stagioni 25/26 di Magione e Terni

Con la brillante commedia Strappo alla regola di Edoardo Erba prendono il via le Stagioni 25/26 del Teatro Mengoni di Magione e del Teatro Secci di Terni. Lo spettacolo, che vede protagoniste Maria Amelia Monti e Cristina Chinaglia – con la partecipazione in video di Asia Argento, Marina Massironi, Sebastiano Somma e con Daniele Gaggianesi, Giuseppe Lelli, Francesco Meoni, Sabina Vannucchi, Fabio Zulli – sarà in scena a Magione giovedì 22 ottobre alle 21 e a Terni giovedì 23 e venerdì 24 ottobre alle 20.45.

L’opera gioca su una inedita interazione fra Teatro e Cinema, con una comicità dai ritmi incalzanti, e che terrà sospeso il pubblico in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori.

Siamo in un cinema e sullo schermo proiettano un film dell’orrore. Orietta, un personaggio secondario del film, sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce inaspettatamente a sfuggirgli, uscendo da uno strappo dello schermo. Si ritrova nella sala cinematografica deserta dove incontra Moira, la maschera del cinema. Moira pensa di essere impazzita, ma deve ricredersi perché Orietta è viva e le chiede aiuto.

Temendo di perdere il posto di lavoro, Moira cerca di convincere Orietta a ritornare nel film per farsi assassinare. Ma Orietta è decisa a cambiare il suo destino. Mentre sullo schermo i personaggi del film girano a vuoto, Moira si confida: è una donna disperata, che vive una relazione tossica, da cui non riesce a uscire. Ora è Orietta a incoraggiare Moira a trovare lo “strappo” per scappare da una storia dell’orrore. E alla fine sarà proprio lei a salvarla.

Info e biglietti

Botteghino Telefonico Regionale del TSU 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; è possibile prenotare dopo l’ultima recita dello spettacolo precedente.

La vendita online è disponibile sul sito www.teatrostabile.umbria.it