Letteratura, arte e teatro a Corciano per gli ultimi appuntamenti dell’edizione 2026 di Vite di donna

Prosegue sabato 21 marzo il calendario di appuntamenti dell’edizione 2026 di “Vite di donna: luci e ombre dell’universo femminile”, rassegna di eventi volti a sensibilizzare, conoscere, sostenere e raccontare l’universo femminile, promossa dal Comune di Corciano. Alle 17 nella chiesa museo di San Francesco a prendere il via sarà la presentazione del libro “Seduzione ribelle. Viaggio nella moda degli anni Venti” di Ambra Cenci (Fabrizio Fabbri Editore). L’emancipazione femminile dopo la Prima guerra mondiale. A dialogare con l’autrice sarà il critico d’arte Andrea Baffoni. Previste performance artistiche a tema.

Inoltre, sabato 28 marzo alle 18 al Teatro della Filarmonica sarà la volta di “E il modo ancor mi offende”, spettacolo teatrale del gruppo informale autonomo Terzo Tempo Teatro, a cura della Compagnia amatoriale del Lions Club International. Sei donne di diversa estrazione sociale, seppur private della vita, vogliono raccontare a tutti le loro storie, come Francesca da Rimini nel celebre verso dantesco che dà titolo allo spettacolo. Ingresso libero previa prenotazione (075 5188255)

LE MOSTRE

Nella chiesa-museo di San Francesco “Donne da raccontare” a cura dell’artista-designer Cinzia Verni: un’esposizione che mette in luce le storie e i mestieri femminili attraverso l’arte, la fotografia e la materia. Dodici donne legate al territorio di Corciano – provenienti dal mondo della cultura, della scienza/medicina, dell’imprenditoria, dell’alta cucina, della politica, dell’arte in tutte le sue forme – sono le protagoniste di un racconto corale, un mosaico di esperienze e sensibilità che descrive la forza, la creatività e la presenza femminile nella società contemporanea. La fotografia è il mezzo narrativo principale: uno strumento di ascolto e sguardo che cattura l’essenza di ciascuna protagonista. Accanto alle immagini, i “vestiti e le installazioni scultura” in carta realizzati dalla Verni diventano metafora visiva e omaggio: ogni abito e ogni installazione rappresentano una donna, un racconto, un modo di abitare il mondo. Fragili e resistenti al tempo stesso, le sculture sono simbolo della forza e della delicatezza che convivono nell’universo femminile.

Nelle sale dell’Antico Mulino e del Belvedere, l’associazione Arcaes – Arte in… Bottega propone la collettiva di pittura e scultura “Eden – Donna-Gioia-Bellezza-Pace”: la gioia di vivere un luogo puro e accogliente, la bellezza della natura incontaminata e la pace che viene dalla conoscenza e dalla capacità di essere artefici del proprio futuro.

Orari di apertura – Chiesa museo di San Francesco (fino al 6 aprile) sabato e domenica del mese di marzo 10– 13/15–18, sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile 10-13/15–19, tutti i giorni su richiesta (allo 075.5185255) 10–13/15–18. Sale Antico Mulino e Belvedere (fino al 22 marzo) venerdì, sabato e domenica 15–19

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it