Nicolò Filippucci tra i 24 talenti di Sanremo Giovani: al via la corsa verso l’Ariston

Nicolò Filippucci è ufficialmente tra i 24 giovani artisti selezionati per Sanremo Giovani, il prestigioso percorso che conduce alla finalissima di Sarà Sanremo. Le audizioni si sono svolte ieri nella storica Sala A di via Asiago a Roma, davanti alla Commissione Musicale presieduta dal direttore artistico Carlo Conti e composta da Claudio Fasulo (vicedirettore Intrattenimento Prime Time), Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Dei 34 candidati iniziali, ne sono stati scelti 24.

A partire da martedì 11 novembre, in seconda serata su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, il viaggio musicale riprenderà proprio dalla Sala A di via Asiago. Per cinque settimane, il pubblico sarà accompagnato dal podcaster e conduttore Gianluca Gazzoli. In ciascuna delle prime quattro puntate si esibiranno sei giovani promesse, ma solo tre per serata accederanno alla semifinale del 9 dicembre.

La semifinale vedrà in gara 12 artisti, da cui emergeranno i sei finalisti che si sfideranno nella serata conclusiva di Sarà Sanremo, in diretta il 14 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Solo due di loro conquisteranno il pass per partecipare al Festival di Sanremo 2026 nella sezione Nuove Proposte, affiancando i due vincitori di Area Sanremo, selezionati anch’essi dalla Commissione guidata da Carlo Conti nei primi giorni di dicembre.

La strada è ancora lunga ma il giovane cantante di Corciano è partito con il piede giusto.

I 24 concorrenti selezionati sono:

Amsi con il brano Pizza Americana (Liguria),

Angelica Bove con Mattone (Lazio),

Antonia con Luoghi Perduti (Campania),

Cainero con Nuntannamurà (Lazio),

Caro Wow con Cupido (Lombardia),

cmqmartina con Radio Erotika (Lombardia),

Deddè con Ddoje Criature (Campania),

Disco Club Paradiso con Mademoiselle (Emilia-Romagna),

Eyeline con Finché Dura (Liguria),

Jeson con Inizialmente Tu (Lazio),

Joseph con Fenomenale (Campania),

La Messa con Maria (Piemonte),

Lea Gavino con Amico Lontano (Lazio),

Mimì con Sottovoce (dal Mali),

Nicolò Filippucci con Laguna (Umbria),

Occhi con Ullallà (Lombardia),

Petit con Un Bel Casino (Lazio),

Principe con Mon Amour (Emilia-Romagna),

Renato D’Amico con Bacio Piccolino (Sicilia),

Seltsam con Scusa Mamma (Lazio),

Senza Cri con Spiagge (Puglia),

soap con Buona Vita (Lazio),

Welo con Emirato (Puglia)

Xhovana con Ego (dall’Albania)

Luana Pioppi