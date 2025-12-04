“NOTE D’AUTORE” a Solomeo. Il secondo concerto-reading lunedì 8 dicembre

Prosegue NOTE D’AUTORE, l’omaggio che Solomeo dedica ogni anno ai racconti e alle sonorità delle Feste. La rassegna offre una serie di concerti-reading per l’avvento, in programma fino al 21 dicembre dicembre nella Chiesa di San Bartolomeo, sul restaurato organo Adamo Rossi, figura importante per lo sviluppo dell’arte organaria perugina nel sec. XVIII e XIX.

Lunedì 8 dicembre dicembre alle ore 16 va in scena il secondo concerto-reading: In ascolto del Mistero, con Fabrizio Lepri alla viola da gamba, Oreste Calabria all’organo e con la voce recitante di Astra Lanz.

Il programma Marin Marais (1657-1728), II livre (1701) “Folies d’Espagne”; Claude Balbastre (1724-1799) Dialogue en Rondeau; Marin Marais (1657-1728) II livre “Les Voix Humaines”; Girolamo Frescobaldi (1583-1643) Partite sopra l’Aria della Monica; Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sonata per Viola da Gamba BWV 1027 Andante; Johann Caspar Kerll (1627-1693) Capriccio sopra il Cucù; Marin Marais (1657-1728) III Livre (1711) “Grand Ballet”.

Lettura: O. Henry (pseud. di William Sydney Porter) “Il dono dei Magi” e “C’era una volta il Natale”, a cura di C. Delorenzo, Einaudi, Torino 2018.

I prossimi appuntamenti di NOTE D’AUTORE 2025: domenica 14 dicembre Nel mistero dell’Avvento con Renato Negri all’organo e Carlo Dalla Costa voce recitante; domenica 21 dicembre L’attesa e lo stupore con Cesare Pierozzi all’oboe, Daniele Dori all’organo e Caroline Baglioni voce recitante.