Nuova sinergia culturale a Perugia, il Teatro di Sacco apre le porte della Sala Cutu al progetto Basement Art Lab Residency2026

Una nuova e significativa collaborazione nasce a Perugia tra Teatro di Sacco e Basement Art Lab, realtà attiva nella promozione dei linguaggi contemporanei tra danza, musica, teatro e arti visive. In un’ottica di apertura, condivisione e sostegno alla creatività urbana, Teatro di Sacco condivide la Sala Cutu con Basement Art Lab ogni giovedì, trasformando lo storico spazio nel cuore delle attività formative e performative del progetto Basement artlab Residency2026.

La sinergia nasce dalla volontà comune di far vivere lo spazio teatrale non solo come luogo di messinscena, ma come hub creativo permanente e punto di riferimento per la comunità, con una programmazione capace di coinvolgere un pubblico dinamico e trasversale.

Open Day – Basement artLive Showcase

Il progetto prende ufficialmente il via giovedì 26 febbraio alle ore 19 con un Open Day – Live Showcase, ad ingresso gratuito, che presenterà i laboratori e i corsi 2026. Una serata aperta alla città tra performance, pratiche condivise, presentazioni e incontri con i docenti, pensata come esperienza immersiva nel mondo Basement Art Lab.

I Corsi del giovedì – Residency 2026

A partire dal 26 febbraio, ogni giovedì la Sala Cutu ospiterà i seguenti percorsi formativi.

HIP HOP OPEN CLASS

A cura di Chiara Tobia. Corso di Hip Hop UrbanDance per bambini, ragazzi e adulti. Chiara Tobia si forma presso lo I.A.L.S. (Istituto Addestratori dello Spettacolo) di Roma, studiando con coreografi nazionali e internazionali. Approfondisce la danza classica con Radu Ciucă, Flavio Bennati, Giovanna Papi (Teatro Comunale di Firenze), Susy Taylor e Terry Beeman (L.A.), Eugenio Buratti e Vittorio Di Rocco. Si perfeziona nel contemporaneo con Mauro Astolfi, Roberto Salaorni, Roberta Fontana, Erika Silgoner, Mauro Mosconi, Francesco Saracino e Marissa Osato. La sua formazione hip hop si consolida attraverso workshop in Italia e all’estero con insegnanti come Salah, Tony Tzar, Jun Quemado, Ian Eastwood, Jillian Meyers, Nick Demoura, Shaun Evaristo, Kenzo Alvares, Laure Courtellemont e Kapela Mama. Con la crew Hip Hop Out Rule conquista importanti traguardi: Campionati Italiani (2007-2008), Yo! Festival (2011-2012), Ostia Hip Hop Festival (2012-2013), Hip Hop International (2016-2017). Collabora inoltre come assistente coreografa nel film premio Oscar di Paolo Sorrentino “La Grande Bellezza”.

SOUND CIRCLE

A cura di Tito Esposito e Corrado Vittorio Battistoni. Un laboratorio esperienziale in cui strumenti, respiro e musica entrano in relazione diretta. Non un concerto tradizionale, ma uno spazio di ascolto e costruzione di un organismo sonoro collettivo. Il progetto attraversa Oriente e Mediterraneo, mettendo in dialogo mantra, pratiche vocali e strutture cicliche provenienti da India, Tibet, Sud Italia e Nord Africa. Ospite speciale dell’Open Day sarà Yangqing Zhou, interprete di guqin e riconosciuta erede del Patrimonio Culturale Immateriale, portando in Sala Cutu una tradizione millenaria fondata su suono, silenzio e respiro.

TAGLI VIVI

Laboratorio di collage analogico e risignificazione visiva a cura di Angelica Seccafieno. “Quando il gesto disinnesca la norma” è il sottotitolo che accompagna questo laboratorio dedicato a collage come pratica creativa e critica, capace di generare nuove narrazioni visive a partire da immagini esistenti.

TANGO UNDER 35

Con Melina Mouriño, un percorso dedicato a chi ha sempre desiderato avvicinarsi al tango argentino. Energia giovane, carattere e pura gioia di ballare: il primo passo nel tango inizia qui.

BIOENERGETICA E DANZA TERAPIA

Con Melina Mouriño, un lavoro sul corpo per risvegliare energia, sciogliere tensioni muscolari e ritrovare equilibrio attraverso il movimento consapevole. Melina Mouriño, ballerina e insegnante argentina di fama internazionale, è campionessa mondiale di tango 2006 e fondatrice della Scuola Argentina di Tango in Italia. Con oltre vent’anni di carriera tra palcoscenico e didattica, propone un metodo che unisce tecnica, espressione e bioenergetica, trasformando il movimento in esperienza viva e consapevole.

“Crediamo fortemente nella contaminazione tra le diverse generazioni artistiche e nelle realtà del territorio” dichiarano gli organizzatori per poi aggiungere: “L’incontro tra l’esperienza storica del Teatro di Sacco e l’energia di Basement Art Lab in uno spazio prezioso come la Sala Cutu rappresenta un segnale di interdisciplinarietà per il centro storico di Perugia. Basement art Lab ringrazia dal profondo del cuore Vincenzo ‘Viceversa’ Cerquiglini mentore artistico dell’aps e amico fidato per credere in noi, Claudio Sodano per la sua professionalità e disponibilità, tutto il team BASEMENT ART LAB (Corrado Vittorio Battistoni, Chiara Tobia, Vincenzo Cerquiglini, Andrea Esposito, Claudio Sodano, Melina Mouriño, Angelica Seccafieno, Gianluca Lepri, Yangqing Zhou) senza sarebbe stato impossibile e infine non per minore importanza Roberto Biselli e Bianca Maria Cola del Teatro di Sacco a volte ci viene da pensare di averli conosciuti in un’altra vita dove avevamo già creato tutto”.