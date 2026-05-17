Nuovi nomi in cartellone per la decima edizione di Suoni Controvento

L’omaggio alle canzoni di Lucio Dalla e Roberto Roversi di Fabrizio Checcacci a Trevi, il bandoneon solo di Daniele Di Bonaventura a Costacciaro, una tappa del Reduci tour di Stefano “Cisco” Bellotti e della sua “Grande Famiglia” a Scheggia e Pascelupo, le note di John Coltrane con i Folk Traffic e N.O.P.E. a Montefalco e il viaggio di Zara Colombo tra arti visive e musica a San Venanzo ad arricchire il cartellone della decima edizione del festival estivo di arti performative Suoni Controvento.

Il 16 luglio sul palco di Villa Fabri di Trevi approda “Automobili e altre storie. Le canzoni di Lucio Dalla e Roberto Roversi”, nuovo spettacolo scritto e interpretato da Fabrizio Checcacci che propone un viaggio narrativo e musicale sul triennio cruciale 1973-1976: quello della collaborazione tra Lucio Dalla e Roberto Roversi. Non un semplice tributo, ma una vera e propria indagine teatrale su un momento di rottura che ha cambiato radicalmente la musica italiana. Attraverso canzoni diventate pietre miliari e monologhi che attingono alla storia di quel sodalizio, Checcacci guida il pubblico dalla genesi de “Il giorno aveva cinque teste” fino alla rottura drammatica avvenuta durante la creazione dell’album “Automobili”.

La scaletta si divide in due momenti speculari. La prima parte è dedicata alla trilogia Roversiana, la seconda all’eredità che quel lavoro ha lasciato, cioè ai grandi successi che hanno consacrato Dalla dopo la lezione di Roversi, da “Futura” a “Anna e Marco”, concludendo con i bis iconici di “L’anno che verrà” e “Disperato erotico stomp”.

Sul palco con Fabrizio Checcacci anche Federico Sagona, Cosimo Zannelli e Roberto Grigiotti

Il 26 luglio Daniele Di Bonaventura al bandoneon solo, considerato uno dei più originali e creativi bandoneonisti al mondo, porta al Sasso delle Macinare di Costacciaro la sua musica, una mescolanza meravigliosamente seria e al contempo straordinariamente giocosa di musica classica (composizione, struttura) e di jazz (improvvisazione e libertà) e fa riferimento in particolar modo alle tradizioni melodiche mediterranee e al genere musicale sudamericano.

Anche nelle sue esibizioni da solista esegue e improvvisa pezzi che nascono dalla sua “patria musicale”, la cui ispirazione spazia dai compositori del barocco ai classici della canzone popolare, per approdare al suo ultimo repertorio, e creano un suo specifico mondo musicale incredibilmente variegato e nel contempo inconfondibile, dove il bandoneon sa trasformarsi, come per gioco, in un’armonica a bocca o nell’organo di una Chiesa. Nasce una corrente dinamica di melodie superbe, capaci di incantare l’ascoltatore.

Sempre il 26 luglio ma nel parco località Pietragossa di Scheggia e Pascelupo arriva Stefano “Cisco” Bellotti, insieme alla sua “Grande Famiglia”, con una tappa del suo “Reduci” Tour di presentazione dell’omonimo progetto musicale. “Reduci” non è solo un disco, non è solo un giro di live, ma è un atto di memoria, un gesto di resistenza, un modo per affermare che la musica può ancora raccontare, unire e far riflettere, che i concerti possono essere un gesto collettivo di consapevolezza, oltre che, ovviamente, di divertimento e liberazione.

Il 29 luglio nel Bosco di San Fortunato a Montefalco Pietro si va sulle note di “An Ode to John Coltrane” che riunisce due progetti distinti ma profondamente affini: Folk Traffic, guidato da Pietro Paris, e N.O.P.E., quartetto diretto da Pierpaolo Zenni. Due percorsi musicali che si incontrano in un omaggio a John Coltrane, figura centrale non solo nella storia del jazz, ma nell’immaginario musicale, spirituale e artistico di intere generazioni.

Il 7 agosto a Rotecastello di San Venanzo spazio a Zara Colombo, progetto di Zara C. Massaro e Luca Massaro: un incontro tra voce e parola, tra arti visive e musica, tra Patagonia e Italia. Un movimento continuo tra luoghi, linguaggi e identità. Di recente pubblicazione il primo album del duo, “Madre lingua”, che segue l’uscita dei brani ” Tango”, “La notte” e “Le stelle”.

Informazioni e prevendite sul sito ufficiale Suoni Controvento

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