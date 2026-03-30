Presentazione del nuovo volume dedicato a Gerardo Dottori

Giovedì 2 aprile 2026, alle ore 18.00, presso Palazzo della Penna, Centro per le arti contemporanee del Comune di Perugia, Salone d’Apollo, (via Prospero Podiani 11) si terrà la presentazione del volume Gerardo Dottori. Futurista aeropittore, a cura di Massimo Duranti, conte testi di: Andrea Baffoni, Antonella Pesola, Francesca Duranti, pubblicato da Gangemi Editore, in collaborazione con gli Archivi Gerardo Dottori.

L’incontro sarà aperto dall’introduzione di Marco Pierini, Vicesindaco e Assessore alle Politiche culturali, cui seguiranno gli interventi dello storico dell’arte Giovanni Luca Delogu e del sociologo Roberto Segatori. Concluderà la presentazione l’intervento dell’autore Massimo Duranti.

La monografia rappresenta un contributo scientifico e divulgativo nuovo, di taglio biografico che colma la mancanza di un agile e aggiornato strumento di studio sull’opera dell’artista e ricostruisce il percorso artistico e culturale del maestro perugino attraverso saggi critici di studiosi ed esperti, offrendo un’analisi approfondita della sua ricerca pittorica e del suo ruolo nella definizione di una visione futurista del paesaggio e del territorio umbro. L’opera è arricchita da un ampio apparato iconografico che documenta alcune delle opere più significative dell’artista, e bibliografico, curato da Beatrice Falcione e Rachele Chiarelli.

Il volume include inoltre contributi e testimonianze di personalità del mondo culturale e istituzionale che si sono confrontate con la figura e l’eredità artistica di Dottori, tra cui Bruno Vespa, Massimo Giletti, Costantino D’Orazio, Stefano Bianchi, Fabrizio Russo e Nicoletta Spagnoli.

Gerardo Dottori (1884–1977), protagonista assoluto del Futurismo e tra i principali interpreti dell’aeropittura. Futurista fin dal 1912, Dottori si distinse come precoce contestatore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia, istituzione della quale sarebbe poi divenuto docente e direttore. Paroliberista durante la guerra, fu tra i più originali interpreti del dinamismo della natura e figura centrale negli sviluppi del Futurismo degli anni Venti.

Accanto a Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini, Fortunato Depero e Enrico Prampolini, è considerato dalla critica uno dei principali esponenti del movimento fondato da Filippo Tommaso Marinetti. Tra i primi a intuire le nuove possibilità offerte dalla visione del paesaggio in volo, contribuì in modo determinante alla nascita dell’aeropittura e ideò, insieme a Fillia, l’arte sacra futurista.

Firmatario dei manifesti dell’aeropittura, della plastica murale e di numerosi appelli, dal 1926 operò a Roma accanto a Marinetti, diventandone di fatto uno dei principali portavoce anche attraverso l’attività giornalistica. Dal 1924 al 1942 partecipò a tutte le Biennali di Venezia e alle Quadriennali di Roma, prendendo parte a numerose esposizioni futuriste in Europa e negli Stati Uniti, tra cui quella di New York del 1928.

Pittore, muralista, scenografo, critico d’arte e scrittore di novelle e testi teatrali, Dottori è stato riscoperto negli anni Sessanta grazie agli studi di Guido Ballo, Enrico Crispolti e Maurizio Calvesi, entrando stabilmente nelle principali rassegne internazionali dedicate al Futurismo, tra cui esposizioni al Solomon R. Guggenheim Museum e alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Tra le più recenti partecipazioni si segnalano mostre a New York (2014), Parma (2022), Matera (2024) e Roma (2025). Nel 2009 è stato pubblicato il Catalogo generale ragionato dell’artista a cura di Massimo Duranti.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.