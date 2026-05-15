Salone Internazionale del Libro, arrivano Brunello Cucinelli, l’attrice Chiara Francini e il poeta Davide Rondoni

Dopo il grande successo dei primi due giorni allo Stand Umbria al Salone Internazionale del Libro di Torino, con tanti lettori e visitatori di ogni età passati dallo spazio espositivo pensato dal designer Emanuel Gargano, continua l’esperienza umbra alla 38esima edizione della kermesse culturale.

Un viaggio iniziato giovedì 14 maggio e proseguito nella giornata di ieri, con un focus particolare sulla città di San Francesco attraverso la presentazione in anteprima del volume per bambini Assisi in volo oltre le mura, edito dal Comune di Assisi, con il patrocinio della Regione Umbria.

La città serafica e i suoi santi, sono stati i protagonisti dell’atteso incontro con Dacia Maraini e il suo libro Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza (Rizzoli), in cui l’autrice ha ripercorso la vita della santa umbra, in un racconto appassionato di sogni, scelte e disobbedienza alle convenzioni.

Nella giornata di ieri si è parlato anche di viaggi e turismo con la presentazione del World Tourism Event 2026, salone internazionale dedicato alla promozione dei siti UNESCO, che a settembre tornerà ad Assisi – dove è nato – in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, e poi l’incontro con l’esploratore umbro Lorenzo Barone e le sue esperienze ai confini del mondo.

Il programma allo Stand della Regione Umbria, per la prima volta regione ospite della kermesse, va avanti – nella giornata di sabato – con tanti appuntamenti, incontri con ospiti d’eccezione e tantissimi curiosi in visita.

Il programma di sabato 16 maggio dello Stand della Regione Umbria al Salone del Libro di Torino

Sabato 16 maggio, si parlerà di politiche per la lettura con un confronto tra Regioni, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, e promozione della salute, con la presentazione delle riviste Sistema Salute e La Salute Umana, alla presenza di Daniela Donetti, Direttrice Salute e Welfare della Regione Umbria.

Alla Sala Blu del Lingotto Fiere, alle ore 11, si terrà l’incontro promosso da Regione Umbria con l’imprenditore Brunello Cucinelli: il re del cashmere condividerà, con il grande pubblico di Torino, il suo amore per i libri “custodi di bellezza, saggezza e umanità”.

Alle ore 13 si torna allo Stand dell’Umbria per un viaggio nell’Aeropittura del maestro futurista Gerardo Dottori con Massimo Duranti, autore della monografia Gerardo Dottori Futurista Aeropittore (Gangemi Editore International).

Gli 800 anni della morte di San Francesco saranno al centro dell’incontro delle ore 14, alla presenza della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, del Vicepresidente Tommaso Bori e dello scrittore Davide Rondoni, Presidente del Comitato Nazionale per i festeggiamenti dell’ottavo centenario della morte del santo poverello. Un momento per riscoprire il messaggio universale di pace, fraternità e cura del creato del patrono d’Italia, tra cultura, spiritualità e attualità, alla vigilia della Marcia della Pace che si terrà domenica a Torino.

Dalle ore 15, il focus sul genio di Dario Fo e Franca Rame, con due incontri ad hoc e una rappresentazione teatrale. Il primo, in collaborazione con la Fondazione Fo Rame, vedrà l’attore e drammaturgo Matthias Martelli presentare Il giullare ribelle, Vita apocrifa di Dario Fo (Baldini+Castoldi), alla presenza di Mattea Fo e Piergiorgio Odifreddi e a seguire, la presentazione del volume Donne! Donne! Donne! Di Franca Rame e Dario Fo (Guanda), con l’attrice Chiara Francini.

Alla Sala 500 del Lingotto, alle ore 19:15, in collaborazione con Regione Umbria e Fondazione Fo Rame, a mettere il punto sarà ancora una volta l’attore Matthias Martelli, che porterà in scena Il primo miracolo di Gesù Bambino da Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame.

Spazio anche alla riflessione sul tempo dedicato alla lettura da parte dei più giovani e sul valore delle storie nella crescita a partire da Gianni Barba (Orecchio Acerbo) della regista Alice Rohrwacher, in collegamento streaming, in dialogo con l’illustratrice Mara Cerri e la scrittrice Chiara Faggiolani, alle ore 17 dallo stand della Regione Umbria.

A seguire, la presentazione del Premio Nazionale Opera Prima ‘Severino Cesari’ insieme alla giuria composta da Daria Bignardi, Daniele Mencarelli, Giacomo Papi, Emanuela Turchetti e Simona Vinci.

A chiudere la giornata di sabato, alle ore 19, l’incontro Editoria Sociale del Cesvol dedicato alla lettura e alla cultura come cura dell’altro nell’incontro: un progetto che mette al centro le storie, considerate vero motore.