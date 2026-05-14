Salone Internazionale del libro di Torino: per la prima volta l’Umbria Regione ospite

Su il sipario per la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino con l’inaugurazione dello stand della Regione Umbria, per la prima volta Regione ospite della manifestazione, giovedì 14 maggio ore 14.30, nel Padiglione Oval. A tagliare il nastro degli oltre 250 metri quadrati dello spazio espositivo umbro, ispirato all’artista Alberto Burri, il Vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori, Bruno Corà, Presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri e il giovanissimo autore Gabriele Ciancuto.

Quella dell’Umbria è una vera e propria ‘chiamata alle arti’, a cominciare dallo stand stesso della Regione, opera di architettura concepita dal designer Emanuel Gargano, già vincitore del prestigioso Compasso d’Oro, su impulso della Fondazione Giordano e del progetto Seed.

Nello stand umbro, oltre alle pubblicazioni delle 40 case editrici locali presenti a Torino, durante i cinque giorni dell’evento, si terranno circa 40 eventi con la partecipazione, tra gli altri, di Dacia Maraini, Brunello Cucinelli, Alice Rohrwacher, Piergiorgio Odifreddi, Chiara Francini, Lorenzo Barone, Mirka Andolfo, Roberto Deidier e Daniele Mencarelli.

Il programma della prima giornata allo Stand della Regione Umbria al Salone del Libro di Torino

Giovedì 14 maggio, giornata di apertura, sarà dedicata a raccontare l’Umbria sotto diversi aspetti: si comincia con l’incontro Le guide di Repubblica con Giuseppe Cerasa e si prosegue con la presentazione di Sapori d’Umbria: la collana editoriale delle eccellenze dedicata alle produzioni tipiche umbre, promossa dalla Camera di Commercio dell’Umbria e Slow Food Italia.

Alle ore 18:00 un viaggio tra Medioevo, giornalismo, musica e letteratura nell’incontro con i festival culturali dell’Umbria, per raccontare le eccellenze regionali: con la partecipazione del Vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori e i rappresentanti di Centenario Dario Fo, Encuentro, Festival dei Due Mondi, Festival del Medioevo, Festival delle Corrispondenze, Festival delle Nazioni, Festival Internazionale del Giornalismo, Ottavo Centenario della morte di San Francesco, Seed, Suoni Controvento, Todi Festival, UmbriaLibri, Umbria Antica Festival, Umbria che Spacca, Umbria Green Festival e Umbria Jazz.

Spazio anche al design con la presentazione del tema dell’edizione 2026 del festival di architettura e design Seed, ‘Umanità’, esplorazione del fragile equilibrio tra le nuove sfide del mondo contemporaneo e la natura sociale umana. Anche la fotografia avrà il suo momento nell’incontro Le forme della fotografia con Armando Flores Rodas, Gian Luca Mencacci, Marco Nicolini, Franco Prevignano, Stefano Ricci, in collaborazione con Fondazione Camera di Torino.

Nel corso della giornata sarà presentato il progetto della Biblioteca del Sacro Convento di Assisi dedicato alla realizzazione di copie facsimilari di documenti d’archivio legati alla figura di Francesco di Assisi e alle origini dell’Ordine francescano, nell’incontro Le pergamene di Francesco alle ore 15:00 alla presenza di Carlo Bottero, Nicolangelo D’Acunto, Cristina Roccaforte, Francesco Salerni. A chiudere il ciclo di incontri sulla figura del santo poverello, alle ore 17, sarà l’incontro con Alessandro Masi e Chiara Barbato, autore e autrice di Giotto. Storie di San Francesco.

Alle ore 16, in collaborazione con Associazione Italiana Biblioteche e Centro Studi per la Scuola Pubblica, si terrà l’incontro Lettura e biblioteche in carcere: pratiche da promuovere, diritti da garantire, per approfondire il valore della lettura negli istituti penitenziari e l’importanza delle sinergie tra istituzioni e territorio nella costruzione di servizi dedicati alle persone detenute e nel sostegno ai percorsi di reintegrazione sociale.

Per l’Umbria, essere al Salone del Libro di Torino come regione ospite è “un traguardo storico”, reso possibile grazie a un investimento concreto sulla cultura e al contributo determinante della Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre, della Camera di Commercio dell’Umbria e Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, il cui impegno continua a generare opportunità, innovazione sociale, crescita culturale e coesione territoriale.

Grande attesa anche per la cena di gala, che si terrà al Museo Nazionale del Risorgimento di Torino, giovedì 14 maggio alle 20.30 alla presenza delle autorità della Regione Piemonte, del comune di Torino, di editori nazionali e internazionali, del Paese ospite, la Grecia e degli enti sostenitori della Regione Umbria al Salone del Libro.

Occasione in cui la Regione ha voluto valorizzare la musica e il teatro d’opera, coinvolgendo la storica istituzione spoletina del Teatro Lirico Sperimentale, che dal 1947 seleziona cantanti emergenti per avviarli alla professione. Durante la cena, gli ospiti potranno degustare piatti tipici della tradizione umbra ad opera dello chef Lucio Tabarrini e vini delle cantine umbre, accompagnati dalla musica di arie e duetti dalle Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguiti dalle cantanti dello Sperimentale, Lorena Cesaretti e Sara Di Santo, accompagnate al pianoforte da Dahyun Kang.