Stefano Massini a Perugia con lo spettacolo Donald

Con la sua nuova opera Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man, Stefano Massini si concentra sull’irresistibile ascesa del miliardario newyorkese fino alla sua prima elezione alla Casa Bianca, trasformando una figura controversa in metafora del nostro tempo. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Morlacchi di Perugia, per la Stagione 25/26, da venerdì 16 a domenica 18 gennaio (venerdì ore 20.45, sabato ore 18, domenica ore 17).

Trump prima di Trump, le origini, la formazione, i successi e le sconfitte del ragazzo e dell’uomo che è diventato poi l’attuale Presidente degli Stati Uniti. L’ossessione per il potere e l’ossessione di trovare la risposta giusta alla domanda: cosa trasforma un perdente in un vincente? Stefano Massini lo racconta a teatro con il suo spettacolo prodotto dal Teatro della Toscana.