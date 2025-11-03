Sting ritorna per la terza volta ad Umbria Jazz il prossimo 3 luglio

Sting ritorna per la terza volta ad Umbria Jazz. Si esibirà sul dell’Arena Santa Giuliana il prossimo 3 luglio. Il vincitore di 17 Grammy Award torna a Perugia in trio con Dominic Miller alla chitarra e Chris Maas alla batteria. I biglietti saranno disponibili in prevendita riservata al fan club di Sting a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 5 novembre.

Per gli utenti iscritti a My Live Nation i biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 6 novembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 7 novembre.

Con il virtuoso chitarrista nonché collaboratore di lunga data Dominic Miller e il dinamico batterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), i fan avranno l’opportunità di vedere Sting esibirsi con i successi intramontabili e le perle della sua discografia. Il tour mondiale “STING 3.0” ha registrato diversi sold out in tempi rapidissimi ed è partito con recensioni entusiastiche:

“È stato il tipo di serata – con artisti di fama mondiale e performance in uno spazio intimo – di cui si parla per anni.” (Oakland Press)

“In questo tour Sting fonde carisma, intelletto e raffinatezza sonora.” (USA Today)

“La voce di Sting è più potente che mai, è ancora uno dei più grandi bassisti di tutti i tempi ed è un artista completo.” (Consequence)

“…un livello di maestria e presenza scenica ammirevole e ipnotizzante.” (The Atlanta Journal-Constitution)

Noto per il suo lavoro pionieristico come artista solista e come frontman e compositore dei Police, Sting ha costantemente ampliato i confini dell’innovazione musicale nel corso della sua illustre carriera.

Il tour “STING 3.0” rappresenta una nuova era dinamica, presentando selezioni del suo vasto catalogo attraverso la lente di un affiatato trio e ispirando il suo nuovo brano, “I Wrote Your Name (Upon My Heart).

Inoltre un nuovo album dal vivo, “STING 3.0 LIVE”, è ora disponibile in digitale, CD e vinile 180 g.

Registrato durante il tour è una raccolta dei suoi più grandi successi, tra cui “Be Still My Beating Heart”, mai pubblicata prima in versione live. La versione digitale di 10 brani include anche una registrazione dal vivo di “Fragile”, il singolo di Sting del 1987, recentemente reinterpretato da un coro di bambini in un episodio della miniserie Netflix “Adolescence”.

Nella sua illustre carriera ha venduto 100 milioni di album in tutto il mondo grazie al suo lavoro come uno degli artisti solisti più caratteristici al mondo e come ex frontman dei Police. Compositore, cantautore, attore, autore e attivista ha ricevuto anche un Golden Globe, quattro nomination agli Oscar, una nomination ai Tony, il Century Award della rivista Billboard e il Kennedy Center Honors.

Da sottolineare anche il suo impegno nell’ambiente, insieme alla moglie Trudie Styler ha fondato il Rainforest Fund nel 1989 per proteggere le foreste pluviali del mondo e le popolazioni indigene che vi abitano, e il sostegno ad Amnesty International e Live Aid.

Radio Monte Carlo è la radio ufficiale.