Suoni Controvento, dal “Suono di una Notte di Mezza Estate” nell’incanto del Lago del Vigi a Sellano fino ai “Racconti sonori” con Luca Barbarossa a Corciano

Suoni Controvento sta archiviando con successo un nuovo intenso weekend e rilancia con altri suggestivi appuntamenti prima della pausa di Ferragosto. Dopo l’abbraccio del pubblico del pianoro di Valsorda (Gualdo Tadino) ieri a Fabrizio Moro, oggi (domenica 9 agosto) il festival di arti performative prosegue con tre concerti tra Costacciaro (ore 11, Kara Gunes nella grotta di Sant’Agnese), Sigillo (ore 21, Orchestraccia al parco Villa Anita) e Carsulae (ore 21, Piccola Orchestra Avion Travel al Teatro Romano in collaborazione con il Comune di Terni).

A seguire, il festival di arti performative, in collaborazione con Trascendanza, per lunedì 10 agosto, dalle ore 18 alle 6 del giorno seguente, presenta Suono di una Notte di Mezza Estate, una lunga sessione di ascolto di musica d’ambiente presso il Lago del Vigi, a Sellano. Nel tempo sospeso della notte di San Lorenzo, tra le traiettorie effimere delle stelle cadenti e il silenzio dell’Appennino umbro-marchigiano, prende forma uno spazio di ascolto profondo ispirato al concetto di rêverie di Gaston Bachelard: uno stato di immaginazione vigile in cui il paesaggio, la memoria e la narrazione si intrecciano in una dimensione collettiva. Perpetual Possibility x Endings di Camilla Battaglia si inserisce in questa soglia rituale come pratica sonora evocativa. Dopo l’album uscito nel 2022 Perpetual Possibility, la performance per voce ed elettronica di Camilla – dedicata ai versi di T.S Eliot contenuti nella raccolta Four Quartets – segna la nascita di un nuovo capitolo: Endings. Una riflessione monografica sul tema della ciclicità e della visione del tempo come una spirale in cui si sviluppano una rete di relazioni e connessioni termodinamiche. Voci, parole, luoghi, volti e suoni iscritti in un passato che è appena iniziato e che non finirà mai. In occasione di Suono di una Notte di Mezza Estate, l’anteprima del nuovo disco verrà presentata dal vivo al calare del buio. Prima e dopo il concerto, una lunga sessione di ascolto tra live, dj set e performance a cura di Caveargento, Fabio Ripanucci, mattia, Paint of Me, Roberto Ficosecco e Simon Oak.

A Sellano, il fiume Vigi attraversa il paesaggio come una memoria operosa. Ha mosso le macine di mulini, prodotto energia, scandito il lavoro e la vita delle comunità. Nel lago, quel lungo movimento si placa e prende la forma della quiete. Nella memoria della valle risuonano anche i canti notturni, le serenate rivolte alla luna e alle stelle, le voci affidate al buio. Suono di una Notte di Mezza Estate riapre questa trama. In una radura tra boschi di cerro e carpino, il suono attraverserà il paesaggio dal tramonto all’alba e ne farà la materia di una rêverie collettiva. Ai partecipanti si consiglia di venire muniti di teli, coperte o sacchi a pelo, un abbigliamento comodo, torce o frontaline, borracce, stuoie o materassini gonfiabili per godere a pieno dell’esperienza immersiva. Dalle ore 19 sarà disponibile un servizio di cibo e bevande a cura del ristorante locale Loch Ness, che si occuperà anche della colazione alle prime luci del mattino seguente. Ad 1 km dal Lago del Vigi, si può parcheggiare la macchina in un ampio parcheggio, con a disposizione un servizio navetta A/R. Evento a pagamento, prevendite su circuito Ticketone.

Il giorno seguente, martedì 11 agosto alle 21 in piazza Coragino a Corciano andrà in scena “Racconti sonori”: Luca Barbarossa, sul palco con due chitarre, si racconterà tra esordi, incontri, canzoni che lo hanno portato alla notorietà e quelle che porta nel cuore, nell’intervista che sarà realizzata dal giornalista Michele Bellucci. Affabile, ironico e autoironico Barbarossa svela retroscena e aneddoti del suo percorso artistico, inevitabilmente intrecciato alle vicende personali e all’attualità. Oltre quarant’anni sui palchi, sedici di conduzione a Radio2 Social Club, tredici album pubblicati compongono un bagaglio artistico ed emotivo vastissimo da cui Luca attinge con eleganza e leggerezza. Fanno parte integrante del racconto alcune sue canzoni, riproposte voce e chitarra, “nude” ed essenziali come quando le suonava poco più che ventenne sui marciapiedi di mezza Europa. Evento a pagamento realizzato in collaborazione con l’Agosto Corcianese. Prevendite su circuito Ticketone. In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro della Filarmonica.

Dopo la pausa di Ferragosto il festival riprenderà con la sezione Libri in Cammino. Sabato 22 agosto Giovanni Dozzini presenterà il suo libro “Maiorca” (Fandango). Il ritrovo è previsto alle 17.15 a Rotecastello di San Venanzo. Si partirà dall’antico borgo medievale per attraversare una verde valle che ha mantenuto intatti i caratteri del paesaggio agrario tradizionale. Strade bianche, colline boscose, antichi sentieri che collegano la valle del Tevere al monte Peglia e all’Orvietano. Uno degli angoli più intimi e nascosti dell’Umbria che merita di essere scoperto e conosciuto. Durante l’itinerario, nel momento delle soste, lo scrittore Dozzini parlerà della sua nuova opera che porta alla luce un episodio storico drammatico quanto dimenticato, intrecciando rigore documentale e sensibilità narrativa: al centro del libro una delle prime e più controverse operazioni militari condotte dall’Italia fascista a supporto delle truppe di Franco durante la Guerra Civile Spagnola. Per info e prenotazioni: 347 1148395

A seguire anche una “bonus track” dell’edizione 2026. Domenica 23 agosto alle ore 17.15 un nuovo appuntamento fuori programma per Libri in Cammino, che fa tappa a Cesi. Protagonista sarà la scrittrice Simona Baldanzi, che racconterà Cassandra, il capolavoro di Christa Wolf, una delle voci più significative della letteratura europea del Novecento. Un’occasione per tornare a camminare insieme tra paesaggio e parole, lasciandoci accompagnare da una storia che attraversa il mito per parlare di guerra, potere, memoria e libertà. Partecipazione gratuita. Per info e prenotazioni: 347 1148395.

Suoni Controvento è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family ed è inserito nel circuito Keep On Live.

Suoni Controvento 2026 si realizza con il sostegno e il patrocinio di Mic – Ministero della cultura, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Camera di Commercio dell’Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Comune di Acquasparta, Comune di Assisi, Comune di Bastia Umbra, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Corciano, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Magione, Comune di Marsciano, Comune di Montefalco, Comune di Montone, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Perugia, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sellano, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Stroncone, Comune di Terni, Comune di Trevi, Rai Umbria. Media partnership: Tgr Umbria.

Main sponsor: Hera comm. Sponsor: Mastri Birrai Umbria, WiseTown, Diva International, Intesa San Paolo.

Con la collaborazione di: Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Sacro Convento di Assisi, Umbria International Airport, Cams – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, ProAgri, Cantina Arnaldo Caprai, Agosto Corcianese, Ente Calendimaggio di Assisi, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Pro Loco di Costa di Trex, Proloco Sant’Arcangelo, Proloco Terzo San Severo, Unitre Monte Cucco, Jazz Around, associazione Roompicapo, Ya Basta! Perugia, TraMontana guide dell’Appennino, Maja Trek, L’Olivo e la Ginestra, Valsorda Tour, Fiab Pedala Perugia, Unitalsi.

Partner tecnici: Ares Safety, Regusto, Bahia City Store, Fattoria Creativa, Cantine Brugnoni. La Rosetta Hotel Perugia.

Informazioni e prevendite sul sito ufficiale Suoni Controvento

www.suonicontrovento.com