Suoni Controvento, si inizia dal 15 luglio con un panel sulla pace

Decima edizione del festival di arti performative Suoni Controvento pronta al via e, dopo l’inaugurazione della mostra fotografica “Oltre il Palco. Chi. Come. Suoni Controvento” di Emanuele Pontani e Federico Ventriglia, che racconta l’universo umano, organizzativo e logistico che rende possibile la realizzazione della kermesse all’ex Chiesa della Misericordia di Perugia (visitabile fino al 14 luglio, tutti i giorni dalle 10 alle 24), si parte con il primo dei quattro panel che in questo 2026 vede ancora più consolidata la collaborazione “Rai Umbria e Suoni Controvento per il sociale”.

Ad aprire i panel, mercoledì 15 luglio alle 18 a Villa Anita, a Sigillo, sarà “Voci e percorsi per un futuro di pace”. Dopo i saluti istituzionali di Stefania Proietti (presidente Regione Umbria), Massimiliano Presciutti (presidente Provincia Perugia), Giampiero Fugnanesi (sindaco di Sigillo), Andrea Capponi (sindaco di Costacciaro), Lorenzo Polidori (sindaco di Fossato di Vico), Fabio Vergari (sindaco di Scheggia e Pascelupo), a dialogare sul tema saranno don Luigi Ciotti (fondatore Gruppo Abele e Libera) e Rossella Miccio (presidente Nazionale Emergency). Modera Giovanni Parapini (direttore Rai Umbria). Ingresso libero.

I prossimi panel : il 23 luglio alla Rocca Flea di Gualdo Tadino “Lo sport per la promozione dei territori, il 30 agosto nel Giardino dei Semplici a Narni “Festival e territorio: modelli sostenibili per la cultura live”, il 13 settembre al Sacro Convento di Assisi “Sacro e profano”.

Giovedì 16 luglio il primo appuntamento con la musica è a Villa Fabri di Trevi dove alle 21 approda “Automobili e altre storie. Le canzoni di Lucio Dalla e Roberto Roversi”, nuovo spettacolo scritto e interpretato da Fabrizio Checcacci che propone un viaggio narrativo e musicale sul triennio cruciale 1973-1976: quello della collaborazione tra Lucio Dalla e Roberto Roversi. Non un semplice tributo, ma una vera e propria indagine teatrale su un momento di rottura che ha cambiato radicalmente la musica italiana. Attraverso canzoni diventate pietre miliari e monologhi che attingono alla storia di quel sodalizio, Checcacci guida il pubblico dalla genesi de “Il giorno aveva cinque teste” fino alla rottura drammatica avvenuta durante la creazione dell’album “Automobili”.

La scaletta si divide in due momenti speculari. La prima parte è dedicata alla trilogia Roversiana, la seconda all’eredità che quel lavoro ha lasciato, cioè ai grandi successi che hanno consacrato Dalla dopo la lezione di Roversi, da “Futura” a “Anna e Marco”, concludendo con i bis iconici di “L’anno che verrà” e “Disperato erotico stomp”. Sul palco con Fabrizio Checcacci anche Federico Sagona, Cosimo Zannelli e Roberto Grigiotti. Evento a pagamento.

Venerdì 17 luglio alle 21 in piazza Saint Ambroix a Fossato di Vico arriverà la leggenda della batteria Chris Slade. Ci sono storie che non si leggono nei libri, si ascoltano. Storie fatte di palchi, luci, chilometri e battiti che hanno fatto vibrare il mondo intero. Quella di Slade è una di queste. Partito dal Galles con una passione per la musica e un talento fuori dal comune, ha costruito negli anni una carriera straordinaria, suonando con alcuni dei più grandi nomi del rock internazionale come David Gilmour, Jimmy Page, Asia, Michael Schenker, Uriah Heep e Tom Jones solo per citarne alcuni. Ma è quando si siede dietro la batteria degli AC/DC che il suo nome entra nella leggenda. Il suo stile è potente, preciso, inconfondibile. Ogni colpo è energia pura, ogni ritmo è storia del rock. Ingresso libero.

“Notti di musica e d’astri” vedrà invece protagonisti Carmine Ioanna e Francesco Bearzatti sabato 18 luglio alle 19 a Bastia Umbra (via delle Tre Case), con un concerto per coro e sax: un intreccio di timbri e suggestioni notturne. Le note di Francesco Bearzatti e Lorenzo Bisogno al sax e di Carmine Ioanna e Federico Gili alla fisarmonica si fonderanno con le voci del Coro Aurora (associazione corale Città di Bastia). Ingresso libero.

In occasione del concerto anche un’escursione in bike con Fiab Perugia Pedala. Ritrovo e partenza all’inizio del percorso verde del Tevere di Ponte San Giovanni (vicino al ponte di legno) alle 17; pedalata di 35 km con dislivello trascurabile (23 km andata, 12 km ritorno). Info e prenotazioni: info@fiabperugiapedala.org.

La prima settimana di festival si chiude domenica 19 luglio alle 18.30 a Montelabate di Perugia (Teatro della nocciola) con il concerto “Live Atelier” del pianista Remo Anzovino, accompagnato dalla luce suggestiva del tramonto, durante cui il pianoforte incontra il paesaggio umbro in un dialogo essenziale e profondo. Uno dei pianisti e compositori più originali della scena contemporanea italiana, Anzovino ha costruito un linguaggio personale capace di attraversare cinema, arte e suggestioni visive, trasformando ogni brano in un racconto emotivo e cinematografico. Tra i filari del noccioleto della valle di Montelabate, tra luce dorata e silenzio, il suo pianoforte diventa narrazione: un invito all’ascolto lento, immersi nella bellezza del luogo e del tempo che scorre. Ingresso libero per l’evento che si realizza in collaborazione con Agriumbria.

Sempre il 19 luglio ma alle 16 a Val di Ranco (Rifugio Da Tobia) prenderà il via il trekking con delitto per grandi e piccini “Selva oscura”. Un tranquillo trekking di divertimento si trasforma nel teatro di un misterioso omicidio. Info e prenotazioni: 392 5245864 – 329 5758765.

NUOVO ANNUNCIO

Il prossimo 5 settembre alle 21 protagonista del palco in piazza San Francesco a San Gemini sarà Karima con la presentazione del suo nuovo progetto musicale “Canta Autori”, attraverso il quale si avvicina con amore e rispetto ai grandi cantautori che hanno lasciato il segno nella musica e cultura italiana, con una versione dei loro brani personale, intima e allo stesso tempo passionale, elegante ed energica. Sono i tratti distintivi di una cantante che fin dai suoi primi passi artistici si è approcciata con grande naturalezza alla musica black, al gospel e al jazz, dimostrando grande versatilità e la capacità di esprimersi in diversi linguaggi. In questo nuovo racconto che rivolge lo sguardo all’Italia, non potevano mancare i musicisti che l’hanno accompagnata da sempre come Bernardo Guerra alla batteria, Gabriele Evangelista al contrabbasso e il Maestro Piero Frassi al pianoforte, al suo fianco da ormai 21 anni, che ha curato tutti gli arrangiamenti. Il disco inoltre è impreziosito dalla partecipazione di Nino Buonocore, che canta con Karima il suo brano iconico “Scrivimi”, e Fabio Concato che regala una stupenda versione in duo di “Buona notte a te”. Il repertorio è completato da altri brani di cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana: “Anna e Marco” di Lucio Dalla, “Anna Verrà” e “Che ore so” di Pino Daniele, “Il nostro Concerto” di Umberto Bindi, “Prendila così” di Lucio Battisti e tanti altri. Evento a pagamento.

Suoni Controvento è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family ed è inserito nel circuito Keep On Live.