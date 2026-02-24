Blitz anti droga a Foligno: 60/70 cessioni al giorno senza interruzioni dal mattino alla notte. Rilevante giro d’affari
L’operazione condotta alle prime ore di questa mattina dagli agenti del Commissariato di Foligno, con il personale della squadra Mobile di Perugia e numerosi equipaggi del reparto prevenzione crimine “Umbria-Marche”, contro una rete di spaccio di hashish e cocaina nel centro di Foligno, ha consentito di portare alla luce una incessante attività di smercio di sostanze stupefacenti. In particolare nell’area tra piazza XX Settembre e il parco degli Orti Orfini. L’attività di spaccio, infatti, veniva svolta h24, senza interruzioni, dalle prime ore del mattino sino a tarda notte, con una media di 60/70 cessioni al giorno. In molte occasioni, durante l’attività investigativa, i poliziotti del Commissariato di Foligno hanno recuperato da singoli assuntori le dosi di stupefacente appena acquistate e, in tal modo, è stato sequestrato un quantitativo di circa 70 grammi di hashish e quasi 30 grammi di cocaina. Lo spaccio avveniva quotidianamente, come documentato dalla polizia, con un rilevante giro d’affari. Sei tunisini sono finiti in carcere, denunciata una donna.