Foligno, 20enne albanese trovato con 25 gr di cocaina: arrestato pusher di via Piave

Un 20enne albanese è stato arrestato a Foligno dalla polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Un secondo albanese è stato, invece, denunciato a piede libero perché è risultato concorrente nell’attività illecita. I due sono stati anche denunciati per il reato di invasione di terreni o edifici in quanto occupavano abusivamente l’abitazione dove vivevano. Sono stati alcuni cittadini di via Piave a segnalare alle forze dell’ordine un viavai sospetto. I poliziotti del Commissariato di Foligno hanno così iniziato a monitorare i movimenti del ventenne albanese. Una volta documentato il tutto, è scattato il blitz. Il giovane pusher è stato fermato e trovato con 25 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Dopo le procedure di rito, è stato arrestato mentre il secondo albanese è stato denunciato.