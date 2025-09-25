giovedì, Settembre 25, 2025
Foligno UMBRIA 

Foligno, anziana aggredita e rapinata in centro: arrestata coppia. Entrambi in carcere

Alessandro Orfei

Sono finiti in carcere un egiziano di 23 anni e una donna folignate di 35, accusati di aver aggredito e ferito un’anziana per portarle via la borsa. L’episodio risale all’ 11 agosto scorso quando nel centro storico di Foligno, nella zona di via Scortici, l’anziana fu fatta cadere a terra riportando una prognosi di oltre 40 giorni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la 82enne è stata rapinata mentre si trovava in un vicolo del centro: la 35enne folignate è rimasta all’inizio del vicolo per verificare che non ci fosse nessuno mentre il giovane egiziano ha aggredito l’anziana, facendola cadere a terra. Dopo aver preso la borsa della vittima, i due si sono velocemente allontanati facendo perdere le proprie tracce. Grazie alle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, i militari dell’Arma sono riusciti in poco tempo a identificare i due rapinatori, risultati senza fissa dimora. Il Gip del Tribunale di Spoleto, su richiesta della locale Procura, ha disposto quindi l’arresto della coppia. Entrambi sono stati portati in carcere.

