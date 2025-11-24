Anziano scomparso questa mattina da Amelia: visto a Terni. L’appello della figlia

E’ scomparso questa mattina intorno alle 9 e non si hanno più notizie. A lanciare l’appello è la figlia: Roberto Lorrai è sparito da Amelia ed è affetto da problemi di salute. Al momento della scomparsa aveva pantaloni neri, scarpe marroni e un bomber nero. E’ riconoscibile dal berretto di lana azzurro e porta il bastone e gli occhiali. Verso le 12 è stato visto a Terni nella zona dell’Ipercoop di via Gramsci. Per fornire notizie utili basta chiamare il 112.