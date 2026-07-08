mercoledì, Luglio 8, 2026
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Il fatto di CRONACA Terni 

Blitz antidroga a Terni, oltre 60 acquirenti identificati e segnalati: documentati cento episodi di spaccio in città

Alessandro Orfei

Sequestrato 1 chilo e 200 grammi di cocaina, identificati oltre 60 acquirenti di cocaina, tutti segnalati alla Prefettura di Terni, e riscontrati oltre cento episodi di spaccio. E’ il bilancio dell’operazione antidroga scattata questa mattina a Terni dove la squadra Mobile della Questura ha dato esecuzione a cinque misure cautelari (due in carcere, due ai domiciliari e un divieto di dimora nella provincia di Terni) nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate di oltre cento episodi di spaccio commessi nella città di Terni. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Antonio Laronga.

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