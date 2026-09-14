Corciano, scappano all’alt della municipale in sella a uno scooter rubato: trovato hashish e spray urticante

Viaggiavano su uno scooter rubato e non si fermano all’alt della polizia Locale. Vengono inseguiti ma riescono a far perdere le tracce scappando a piedi. E’ successo a Corciano dove gli agenti della polizia Locale hanno recuperato 20 grammi di hashish all’interno dello scooterone . Sotto la sella è stato trovato anche uno spray urticante. Lo scooter abbandonato in un parcheggio è stato poi restituito al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto. Le indagini proseguono per identificare i due giovani in sella alla moto che sono riusciti a scappare.