giovedì, Marzo 19, 2026
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Il fatto di CRONACA Trasimeno 

Corciano, trovato con coltello e proiettile in auto: denunciato straniero

Alessandro Orfei

Uno straniero è stato denunciato dalla polizia Locale di Corciano per porto abusivo di armi. Gli agenti della municipale hanno fermato un’auto con a bordo due persone che hanno mostrato subito un atteggiamento poco collaborativo. La successiva perquisizione veicolare, ha consentito di rinvenire un coltello con una lama di circa 9,5 centimetri, detenuto senza motivo, e un proiettile calibro 30 privo di innesco. Materiale che è stato poi sequestrato dagli agenti. Lo straniero è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per porto abusivo di armi. Nel corso dei controlli, uno dei due occupanti del veicolo è risultato privo di documenti. E’ stato così accompagnato presso gli uffici del Comando per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento, necessarie a verificarne l’identità e la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale.

Foto di archivio

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