Foligno, giovane di 25 anni trovato con 72 dosi di Mdma e ketamina: arrestato

E’ stato trovato in possesso di 72 involucri di sostanza stupefacente, per un peso di circa 27 grammi tra Mdma e ketamina, oltre ad un coltello a serramanico e 170 euro in contanti. Un giovane di 25 anni, italiano, incensurato, è stato arrestato a Foligno dai carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia. Il giovane è stato notato dai militari in un parcheggio vicino ad un locale assai frequentato nella zona della movida. E’ stato fermato per un controllo con successiva perquisizione che ha consentito di rinvenire le dosi di droga. Al termine delle procedure di rito, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia. Il giudice del Tribunale di Spoleto, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora a Roma, oltre al divieto di uscire di casa dalle 22 alle 6. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, soprattutto nei luoghi della movida per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti.