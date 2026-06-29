lunedì, Giugno 29, 2026
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Il fatto di CRONACA Perugia 

L’ex pm di Perugia Manuela Comodi assolta dalla Corte d’Appello di Firenze

Alessandro Orfei

Il magistrato Manuela Comodi è stata assolta con la formula “perché il fatto non sussiste” dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di accesso abusivo al sistema informatico quando era in servizio alla procura della Repubblica di Perugia. Sei gli episodi per i quali era stata condannata in primo grado mentre già in quel giudizio era stata dichiarata estranea per altri tre. Comodi, difesa dall’avvocato Alessandro Cannevale, ha sempre rivendicato la correttezza del proprio operato. In seguito alle accuse era stata trasferita dalla procura di Perugia al Tribunale civile di Milano. Soddisfazione per la sentenza è stata espressa dall’avvocato Cannevale.

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