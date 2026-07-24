Montecchio, scoperta serra con 35 piante di canapa indiana: sequestrati 950 gr di marijuana. Arrestato un uomo

I carabinieri della Stazione di Montecchio, insieme ai colleghi della Compagnia di Amelia, hanno arrestato un uomo per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell’Arma hanno scoperto, in un fondo agricolo recintato e chiuso, una serra coperta da un telo ombreggiante dalla quale arrivava un forte odore. Si sono messi in agguato fino a quando non è arrivato il proprietario del fondo per annaffiare le piante. L’uomo è stato immediatamente fermato e nel corso della perquisizione sono state trovate ben 35 piante di canapa indiana, circa 950 grammi di marijuana già essiccata e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. L’uomo, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato. Il giudice del Tribunale di Terni, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tre volte alla settimana.