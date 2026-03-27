venerdì, Marzo 27, 2026
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Il fatto di CRONACA Narni-Amelia 

Narni, segugio resta intrappolato nella tana: salvato dopo quasi 24 ore dai vigili del fuoco

Alessandro Orfei

Un finale rincuorante quello avvenuto questa mattina a San Faustino di Narni, dove un cagnolino rimasto intrappolato in tana è stato liberato e salvato dai vigili del fuoco di Terni. Il segugio era rimasto incastrato dalla giornata precedente. Non è stato semplice per i vigili del fuoco liberarlo ed è stato decisivo l’intervento del gruppo operativo speciale (Gos) che è stato costretto ad utilizzare un piccolo escavatore. Alla fine però l’esito è stato positivo.

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