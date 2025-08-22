Narni, sorpreso mentre cede hashish ad una donna: denunciato 27enne del posto

I carabinieri della stazione di Narni hanno denunciato un 27enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. A seguito di alcune segnalazioni, che indicavano un viavai sospetto nell’abitazione del giovane, i militari dell’Arma hanno organizzato un servizio di osservazione. Il giovane è stato sorpreso a cedere un involucro a una donna, fermata poco dopo e trovata con circa un grammo di hashish. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire altri quattro grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 400 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio. Il 27enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Terni mentre la donna, una 53enne del posto, è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice di sostanze stupefacenti.

Foto di archivio