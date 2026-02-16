lunedì, Febbraio 16, 2026


Il fatto di CRONACA Orvieto 

Orvieto, in manette i finti carabinieri: truffano anziana 90enne ma vengono presi dalla polizia

Alessandro Orfei

Un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni e un uomo di cinquantenne sono stati arrestati lungo la A1 dalla polizia Stradale di Orvieto per una truffa ai danni di un’anziana 90enne. I tre sono stati fermati al casello di Orvieto durante un controllo. Il loro comportamento nervoso e la versione fornita sulla loro provenienza hanno insospettito gli agenti. Durante il controllo dell’auto, i poliziotti hanno individuato un sacchetto nascosto nel sedile posteriore, contenente numerosi monili in oro. Nessuno dei tre è riuscito a fornire spiegazioni credibili sulla provenienza dei preziosi. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di ipotizzare che il gruppo stesse rientrando da Livorno. Dalla città toscana è giunta poi la conferma: poche ore prima, una donna di 90 anni aveva denunciato di essere stata vittima di una truffa organizzata da tre falsi carabinieri, due uomini e una donna. Una volta ricostruito il quadro, i tre sono stati arrestati e i monili in oro riconsegnati all’anziana.

