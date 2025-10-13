Perugia, arrestate tre persone con 11 kg di droga: in carcere nigeriani tra i 31 e 38 anni

I Carabinieri della Compagnia di Perugia in questi giorni stanno conducendo serrate attività di controllo del territorio, finalizzate in particolare a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che nel centro storico e in aree più sensibili, tra cui Fontivegge, anche in vari quartieri residenziali del capoluogo.

In tale contesto è maturato un rilevante risultato operativo, laddove i Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni, con l’ausilio dei militari della Sezione Radiomobile di Compagnia, hanno fermato e identificato un 31enne, un 35enne ed un 38enne, tutti di origini nigeriane, sorpresi in piena notte appartati a bordo di due autovetture ferme in una via della zona Settevalli.

Non avendo fornitoplausibili spiegazioni in merito alla loro presenza a quell’ora e palesando un atteggiamento particolarmente agitato, sono statiimmediatamente sottoposti a perquisizioni personale e veicolare, all’esito delle qualii Carabinieri hanno rinvenuto ben 11,2 Kg di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, occultata all’interno di uno dei due veicoli, nonché di 6.000 euro in contanti.

Lo stupefacente,debitamente sequestrato, come il denaro, è stato sottoposto a specifici esami condotti dai militari specializzati del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti – LASS -presente presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.

I tre uomini, in ragione di così rilevanti e gravi elementi indiziari a loro carico, sono statidichiarati in stato di arresto in flagranza di reato, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio in concorso di ingente quantitativo di droga, e successivamente associati al carcere di Perugia Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica del capoluogo, informato nel senso.