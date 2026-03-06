Perugia, fermato 29enne straniero con occhiali e profumo rubato in farmacia: denunciato a Fontivegge

Un giovane di 29 anni, gambiano e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla polizia di Stato con l’accusa di ricettazione e violazione del divieto di accesso alle aree urbane. I poliziotti del capoluogo umbro hanno notato il giovane nei pressi della stazione ferroviaria di Fontivegge. Il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti che hanno deciso di procedere a un controllo approfondito. Durante l’accertamento, il ventinovenne è stato trovato in possesso di alcuni oggetti custoditi all’interno di uno zaino. Tra questi figuravano un paio di occhiali da vista e un tester di profumo, beni per i quali non è stato in grado di fornire spiegazioni credibili sulla provenienza. La verifica successiva ha permesso di risalire alla provenienza dei prodotti. Erano stati, infatti, sottratti da una farmacia del quartiere. Le ulteriori verifiche hanno poi fatto emergere una posizione ancora più delicata per il giovane. Il 29enne era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Perugia e all’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria. A tutto ciò si aggiungeva il divieto di accesso alle aree urbane (Daspo urbano). Un quadro pesante che ha portato ad una ulteriore denuncia per ricettazione e violazione del divieto di accesso alle aree urbane.