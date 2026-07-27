Perugia: i Carabinieri arrestano un 23enne per ricettazione e tentata estorsione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia, con l’ausilio di militari della Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 6^ Battaglione Mobile “Toscana”, hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne, ritenuto responsabile di ricettazione e tentata estorsione. Nel dettaglio, la vittima, una 50enne, ha allertato il Numero Unico d’Emergenza – NUE – 112,denunciando il furto del proprio telefono cellulare avvenuto poco prima nelle vicinanze di un esercizio commerciale situato nella zona di Fontivegge, specificando di essere stata successivamente contattata da un uomo che le richiedeva il pagamento della somma di 100 euro per la restituzione dello smartphone, concordando un appuntamento.

Immediatamente i Carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione, durante il quale è stato possibile identificare e bloccare il soggetto mentre riceveva dalla donna il denaro richiesto, in località Pian di Massiano di Perugia.

In forza di così rilevanti elementi probatori, il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto e trasferito presso la propria residenza in attesa del rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato il provvedimento restrittivo ed applicato nei suoi confronti la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione, oltre a € 1.600 di multa.