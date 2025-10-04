sabato, Ottobre 4, 2025
Perugia, rissa a Fontivegge questa mattina: calci e pugni tra stranieri

Alessandro Orfei

Ennesima rissa questa mattina a Fontivegge tra stranieri. Intorno alle 7,15, vicino al Broletto, alcuni giovani sudamericani e tunisini hanno dato vita ad uno scontro violento con calci e pugni. E’ stato un addetto alla sicurezza della One che è intervenuto immediatamente per evitare conseguenze gravi. Alcuni residenti hanno assistito all’episodio denunciando ancora una volta lo stato di insicurezza della zona. Non ci sarebbero comunque stati feriti.

