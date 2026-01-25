Perugia, sottosopra con l’auto in via Angeloni: feriti due giovani

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Perugia in via Mario Angeloni. Un 21enne, dopo aver perso il controllo dell’auto, con a bordo altri ragazzi, è finito contro un albero per poi rimbalzare sulla carreggiata. Il giovane insieme e un passeggero sono finiti al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Quando sul posto sono arrivate le forze dell’ordine c’erano solo due giovani. Gli altri tre si erano nel frattempo allontanati. L’incidente, autonomo, è stata provocato molto probabilmente dall’asfalto bagnato dalla pioggia.