Perugia, tre ragazzi rapinati a San Francesco al Prato: minacciati da un gruppo di malavitosi

Stavano tornando a prendere le auto dopo una serata nel centro di Perugia e si sono trovati di fronte a un gruppetto di giovani, di origine magrebina, che li hanno aggrediti e rapinati. E’ successo nella zona di San Francesco al Prato verso le 22 di sabato scorso. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato che ha raccolto le testimonianze di tre ragazzi, 18, 22 e 26 anni, minacciati e rapinati. Dal racconto dei tre, il gruppo li hanno minacciati con una bottiglia e con qualche pezzo di vetro. Uno dei tre, dopo essere stato colpito al volto, si è visto strappare la collanina d’oro che aveva al collo. Un altro invece è stato costretto a consegnare spontaneamente 40 euro che aveva addosso. Sono stati gli stessi tre ragazzi a chiamare la polizia che è immediatamente intervenuta sul posto con due pattuglie della squadra Volante. Purtroppo i malavitosi erano già scappati per le vie del centro.