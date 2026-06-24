giovedì, Giugno 25, 2026
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Il fatto di CRONACA Terni 

Salvato 40enne dopo un tuffo nella piscina di Deruta: rianimato con il defibrillatore e trasportato in elisoccorso all’ospedale

Alessandro Orfei

Un 40enne ha rischiato di annegare, oggi pomeriggio, nella piscina del Matrioska di Deruta. E’ stato il bagnino della struttura a salvare l’uomo. E’ stato subito rianimato anche grazie ad un defibrillatore presente nella piscina. Un intervento decisivo in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso Nibbio, che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

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