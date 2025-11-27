Spoleto, due rapine col coltello nel centro storico: in carcere 19enne albanese

Un 19enne albanese è stato arrestato dalla polizia di Stato di Spoleto per rapina aggravata. Ieri mattina, un cittadino si è presentato in Commissariato per segnalare di essere stato vittima, il giorno precedente, di una rapina nel centro storico di Spoleto. L’autore, armato di coltello, lo aveva colpito alla schiena, provocandogli lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni. Si era poi impossessato del suo telefono cellulare, dandosi alla fuga. Grazie agli approfondimenti effettuati dai poliziotti del Commissariato ed agli elementi descrittivi forniti da alcune persone, è stato possibile risalire all’identità del soggetto ritenuto responsabile del reato. Gli agenti hanno quindi avviato immediatamente le ricerche che, in breve tempo, hanno portato al rintraccio del 19enne nel centro di Spoleto. Alla vista della pattuglia si è dato alla fuga. All’esito di un breve inseguimento a piedi, il giovane è stato raggiunto e bloccato dagli agenti che, dopo averlo contenuto in sicurezza, lo hanno sottoposto a perquisizione, che ha dato esito positivo. I poliziotti hanno, infatti, trovato due telefoni cellulari ed un coltello. La perquisizione è stata poi estesa al domicilio del diciannovenne, all’interno del quale sono stati recuperati uno smartphone riconosciuto come quello sottratto alla vittima, e altri telefoni poi sottoposti a sequestro. In seguito, il 19enne è stato riconosciuto, mediante individuazione fotografica, sia dalla vittima che da un altro soggetto vittima anche lui di un’altra rapina aggravata dall’uso del coltello e avvenuta qualche giorno prima. Il giovane albanese è stato poi trasferito nel carcere di Spoleto.