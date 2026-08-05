Strage sulla Terni-Rieti, è morto il 58enne di Roma ricoverato a Perugia: era il marito della donna deceduta subito dopo l’incidente. Le vittime salgono a sette

E’ morto l’uomo di 58 anni, residente a Roma, che era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Perugia, in condizioni apparse sin da subito disperate, in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla Terni-Rieti. Era il marito della donna di Roma, di 49 anni, che si trovava a bordo della navetta ed era morta sul posto subito dopo l’incidente. Il cinquantottenne aveva riportato un gravissimo trauma cranico. Le vittime salgono così a sette. Dei 34 feriti, una quindicina quelli ancora ricoverati, in diversi ospedali tra l’Umbria e il Lazio.