mercoledì, Agosto 5, 2026
Ultimo:

Il fatto di CRONACA Terni 

Strage sulla Terni-Rieti, è morto il 58enne di Roma ricoverato a Perugia: era il marito della donna deceduta subito dopo l’incidente. Le vittime salgono a sette

Alessandro Orfei

E’ morto l’uomo di 58 anni, residente a Roma, che era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Perugia, in condizioni apparse sin da subito disperate, in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla Terni-Rieti. Era il marito della donna di Roma, di 49 anni, che si trovava a bordo della navetta ed era morta sul posto subito dopo l’incidente. Il cinquantottenne aveva riportato un gravissimo trauma cranico. Le vittime salgono così a sette. Dei 34 feriti, una quindicina quelli ancora ricoverati, in diversi ospedali tra l’Umbria e il Lazio.

Potrebbe anche interessarti

Chiede aiuto perché il suo amico è stato ucciso ma non è vero: la polizia lo denuncia per procurato allarme

Alessandro Orfei 0

Spoleto, cadavere di un uomo sotto al Ponte delle Torri.

Alessandro Orfei Commenti disabilitati su Spoleto, cadavere di un uomo sotto al Ponte delle Torri.

Foligno, aggredisce i genitori per denaro e lancia un coltello contro un sanitario: arrestato 53enne

Alessandro Orfei Commenti disabilitati su Foligno, aggredisce i genitori per denaro e lancia un coltello contro un sanitario: arrestato 53enne
MENU