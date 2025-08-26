martedì, Agosto 26, 2025
Terni, 38enne trovato morto nel garage di una palazzina di via Turati

Oggi pomeriggio, martedì 26 agosto, un uomo di 38 anni, ternano, è stato trovato morto in un garage. E’ successo in una palazzina di via Filippo Turati, a Terni. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l’uomo era già morto. Probabilmente si è trattato di un gesto volontario.  Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato per fare tutti gli accertamenti del caso. L’uomo avrebbe lasciato una lettera per indicare le ragioni del gesto. Secondo alcuni siti, la drammatica decisione sarebbe dovuta a ragioni sentimentali. Naturalmente non si hanno comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell’ordine. La Procura della Repubblica di Terni avrebbe già dato il nullaosta ai familiari per celebrare i funerali.

