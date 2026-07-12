Terni, lite tra vicini di casa: interviene la polizia e ritira 36 armi e munizioni

La polizia è intervenuta per placare gli animi di una lite fra vicini di casa. Dopo aver riportato la calma, gli agenti hanno provveduto al ritiro di ben 36 armi regolarmente detenute, del relativo munizionamento e delle licenze di porto d’armi, il tutto in via preventiva per tutelare la sicurezza. E’ successo a Terni ieri sera. Durante i servizi straordinari di controllo della città, le forze dell’ordine hanno controllato un gruppo di giovani a seguito di una segnalazione di presunto spaccio. Uno straniero è stato accompagnato in Questura per accertare la regolarità del soggiorno. L’attività ha consentito anche di rintracciare una minorenne, riaffidata poi alla madre. L’attività di controllo del territorio ha visto impegnati agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, militari della Guardia di Finanza e agenti della Polizia Locale.