Terni, ruba birre in un locale in corso Tacito e colpisce il titolare: arrestato dalla polizia

Un extracomunitario, senza fissa dimora, è stato arrestato a Terni dalla polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica. La vicenda risale a qualche mese fa, quando in corso Tacito si era consumata una rapina ai danni di un commerciante. Alcuni soggetti avrebbero rubato diverse bottiglie di birra. Il titolare, accortosi dell’accaduto, aveva cercato di inseguire i ladri per fermarli, ma durante l’inseguimento era stato colpito con una delle bottiglie sottratte. L’attività investigativa della squadra Mobile di Terni, anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ha consentito di ricostruire le diverse fasi dell’episodio e acquisire elementi utili per risalire al presunto autore della rapina. Gli esiti dell’attività investigativa sono stati ritenuti dalla Procura della Repubblica sufficiente per chiedere al Gip del Tribunale di Terni l’arresto del presunto responsabile.