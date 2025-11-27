Terni, ruba grondaie in rame nella scuola primaria “Cianferini”: arrestato 20enne albanese

I carabinieri della Compagnia di Terni hanno arrestato un ventenne albanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del furto delle grondaie in rame della scuola primaria “Cianferini” di via Narni. L’intervento è avvenuto ieri l’altro, dopo una chiamata alla Centrale operativa del Comando Provinciale dell’Arma. I militari giunti sul posto, hanno notato un giovane allontanarsi rapidamente in sella a una bicicletta. Il 20enne ha cercato di scappare prima pedalando a tutta velocità, poi abbandonando la bicicletta per provare a dileguarsi a piedi tre le vie del Villaggio Campomaggio. Dopo un breve inseguimento è stato fermato e identificato. Al termine delle procedure di rito è stato arrestato. Nello zaino, i carabinieri hanno trovato parti pluviali in rame, per un peso complessivo di 12 chili, oltre a un frullino, una tenaglia e una chiave inglese. Il successivo sopralluogo presso la scuola ha confermato il furto. Il giovane, tagliando un pezzo della rete metallica di recinzione, si sarebbe introdotto all’interno delle pertinenze dell’edificio per poi rimuovere le grondaie in rame.