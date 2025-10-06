Terni, scontro tra due auto a San Giovanni: a bordo anche due bambini

Paura nella tarda mattinata di oggi a Terni, poco prima delle ore 13, per un incidente stradale all’incrocio fra via Montebello e via Varese, nel quartiere di San Giovanni. Una Fiat 500 e una Opel Antara si sono scontrate. Nella Fiat 500, oltre alla conducente – una donna di 44 anni originaria della Colombia – c’era un’altra donna e due bambini. La Opel, invece, era condotta da una 33enne Dominicana. Tutti sono stati portati al Pronto soccorso del Santa Maria per le cure del caso: sono stati poi dimessi senza particolari problemi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale. Un incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi.