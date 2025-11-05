Terni, sospeso per 7 giorni esercizio pubblico frequentato da soggetti pericolosi

A seguito di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Terni, il Questore Michele Abenante ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico in via Alfonsine, gestito da una cittadina italiana. L’attività è stata sospesa per sette giorni. I militari dell’Arma, infatti, hanno più volte identificato avventori con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, contro la persona e la pubblica sicurezza. Dalle verifiche, spiega la Questura di Terni, è emerso che il locale era diventato un abituale punto di ritrovo per soggetti pericolosi, con potenziali ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica e sul senso di legalità della cittadinanza. La sospensione temporanea dell’attività, di natura cautelare e preventiva, è finalizzata a ripristinare condizioni di sicurezza e legalità a tutela della collettività e del buon andamento della convivenza civile. Nelle ultime ore, è continuata l’attività denominata “alto impatto” che ha visto impegnate tutte le forze di polizia. Il bilancio è di 140 persone identificate, di cui 40 cittadini stranieri, 60 veicoli controllati e cinque esercizi commerciali ispezionati. Due dei cinque sono stati sanzionati, compreso un autolavaggio per violazioni tributarie. Sono state, inoltre, eseguite due ordinanze nei confronti di cittadini extracomunitari. Uno per obbligo di dimora a Narni, l’altro per l’esecuzione di una pena pecuniaria. Una persona è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.