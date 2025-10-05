Trasimeno, cane finisce in una tubazione interrata: salvato dai vigili del fuoco

Era finito dentro una tubazione interrata ed era rimasto intrappolato. Non riusciva a uscire rischiando gravi conseguenze. Son stati i vigili del fuoco del distaccamento di Castiglione del Lago a liberare un cane rimasto per molto tempo incastrato a Sant’Arcangelo, nel comune di Magione.I vigili del fuoco, giunti sul posto segnalato, hanno creato un buco sopra la tubazione che ha permesso di liberare l’animale, che è stato poi riconsegnato al proprietario.