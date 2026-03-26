Analisi del voto referendum giustizia, in Umbria fedeltà di voto nei partiti per il No: nel centrodestra elettori infedeli. Molte astensioni nella Lega e Forza Italia

Nel referendum sulla riforma della giustizia, in Umbria la fedeltà rispetto alle indicazioni di voto dei partiti è stata maggiore nello schieramento del No. Nel centrodestra, invece, si sarebbero registrati anche voti contrari, in contrasto con le indicazioni di partito. E molte astensioni, soprattutto nella Lega e in Forza Italia. Solo gli elettori di Fratelli d’Italia avrebbero seguito in modo netto le indicazioni per il Si. Sono alcune delle peculiarità del voto, messe in luce dall’analisi dei flussi elettorali elaborata dai docenti del Dipartimento di economia dell’Università degli Studi di Perugia Bruno Bracalente e Antonio Forcina, in collaborazione con il Servizio valutazione politiche pubbliche dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. Analisi presentata questa mattina a Palazzo Cesaroni. Le stime dei flussi, è stato spiegato, sono state elaborate confrontando i dati con quelli delle elezioni europee del 2024, le consultazioni generali più recenti. “Da esse si possono trarre solo delle indicazioni di tendenza e non indicazioni numeriche precise” è stato spiegato. Il No al referendum costituzionale sulla giustizia ha prevalso anche in Umbria ma con un distacco minore rispetto a quello medio nazionale, 3,4% contro il 7,5%. Dall’analisi è tra l’altro emerso che una rilevante percentuale di elettori che alle europee 2024 si erano astenuti (40%, circa 110.000 persone) è tornata alle urne per il referendum. Gran parte degli elettori che alle europee avevano votato per i partiti di centrosinistra, è stato evidenziato, ha votato No al referendum e pochi si sono astenuti. Non ci sono stati rilevanti flussi incrociati, dal centrosinistra per il Si e dal centrodestra per il No mentre gli elettori di centro avrebbero ripartito i loro voti tra le due opzioni referendarie, con differenze tra città e centri medio-piccoli. C’è stato comunque un “grande ritorno al voto” tra chi si era astenuto alle europee di due anni fa, anche se il 35% degli elettori non ha comunque votato: circa 110.000 persone sono tornate ai seggi, dividendosi abbastanza equamente tra Si e No. In tanti quindi si sono sentiti mobilitati per il referendum costituzionale, alcuni per sostenere le ragioni del Si e del Governo nazionale e altri sostenere il No e le opposizioni. Second la ricerca, il No ha vinto con maggiore vantaggio soprattutto in tre zone dell’Umbria: Gubbio, Trasimeno e area urbana di Perugia. Il Si ha prevalso in Valnerina e nelle zone di Todi e Gualdo Tadino. Nel capoluogo di regione c’è stata una forte contrapposizione: nell’area urbana il No ha vinto con forte distacco, nelle frazioni invece ha vinto il Si. Una suddivisione che per gli analisti “sembra non avere a che fare con la tradizione politica del voto storico ed anzi appare disegnare un rovesciamento molto netto rispetto al passato”.