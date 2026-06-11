Avvocati intercettati a Capanne, penalisti di tutta Italia a Perugia: “Sono in gioco i nostri valori democratici”. Gentili: “Scoperchiato un vaso”

Avvocati in piazza a Perugia per iniziativa dell’Unione delle Camere penali italiane, per manifestare dopo il caso delle intercettazioni dei colloqui tra detenuti e difensori nel carcere di Capanne. L’iniziativa si è svolta nell’ambito dell’astensione dalle udienze proclamata dall’ 8 al 12 giugno. Hanno partecipato numerosi avvocati provenienti dall’Umbria e da diverse regioni italiane, riuniti per richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su quella che l’Unione delle Camere Penali definisce una “grave lesione delle garanzie difensive”. Presente anche il presidente della Camera Penale di Perugia, Luca Gentili. La mobilitazione è stata indetta dopo il caso emerso nel carcere di Capanne, dove, secondo quanto denunciato dall’Ucpi, sono stati intercettati per circa sei mesi colloqui tra detenuti e avvocati nelle apposite sale della struttura detentiva, pur essendo autorizzata l’attività investigativa esclusivamente nei confronti di un difensore indagato. Tra le conversazioni registrate figurerebbero anche quelle di altri legali, contenenti informazioni coperte dal segreto professionale e strategie difensive. Per l’Unione delle camere penali si tratta di una vicenda che configura una “gravissima violazione del diritto di difesa”, garantito dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del codice di procedura penale. “Siamo qui per protestare per quello che è avvenuto in questa città. E’ stato scoperchiato un vaso e abbiamo trovato ciò che non ci saremmo mai aspettati, la violazione palese del diritto di difesa, della riservatezza del colloquio tra avvocato e assistito e dei diritti del detenuto”: lo ha detto Luca Gentili, presidente della Camera penale di Perugia. “Tutto questo non era e non sarebbe dovuto accadere. Non siamo qui a cercare di capire se sia stato un errore o altro. Per noi questa cosa non doveva accadere, è accaduta e allora siamo qui per dire che non dovrà mai più accadere” ha aggiunto Gentili. Il presidente della Camera penale perugina ha evidenziato come la vicenda non riguardi intercettazioni autorizzate nei confronti di avvocati e assistiti. “Non stiamo discutendo – ha spiegato – di un’intercettazione ambientale tra un avvocato e il proprio assistito per la quale era stato emesso un decreto del giudice. Stiamo parlando di colloqui intercettati fra assistiti e avvocati che nulla c’entravano con le indagini per le quali era stata autorizzata l’intercettazione. Sapere che un colloquio che deve essere riservato venga sentito da chi non ha alcun titolo per sentirlo è qualcosa che non può essere accettato”. Per il presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, avvocato Francesco Petrelli, quanto emerso a Perugia con le intercettazioni degli avvocati in carcere “è il sintomo di una crisi più ampia del sistema giudiziario”. Per Petrelli non c’è da risolvere “soltanto il problema dello smaltimento dei fascicoli come se fossero pratiche, ma da migliorare la qualità della risposta di giustizia che il sistema riesce a dare ai cittadini. Colpire la riservatezza significa colpire il giusto processo”. Definendo quindi la tutela della funzione difensiva “la linea di confine insuperabile che divide uno Stato di diritto da uno Stato di polizia. E’ necessario far comprendere che se cade il diritto di difesa sono destinati a cadere tutti gli altri diritti della persona”. Petrelli ha infine sollecitato Procuratore generale di Perugia, Csm e ministero della Giustizia a completare gli accertamenti necessari. “Ciò che è in gioco – ha affermato – è un patrimonio di cultura giuridica, di valori democratici e civili e di diritti condivisi che difenderemo fino alla fine con tutte le nostre forze perché non appartengono solo a noi ma a tutti i cittadini di questo Paese. I temi che trattiamo oggi non riguardano una categoria professionale, ma rappresentano esattamente ciò che distingue una democrazia e uno Stato di diritto da uno Stato di polizia”.